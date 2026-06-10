Claudia Sheinbaum elogia la canción 'Esto es México' en la mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su conferencia matutina reproduciendo la canción 'Esto es México' del cantante leonés Corayelo, un tema inspirado en el Mundial 2026. La mandataria lo calificó como su favorito y destacó su mensaje de orgullo y lucha. A pesar de dudas iniciales por el lenguaje, decidió proyectarlo ante los medios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró su conferencia matutina de este miércoles 10 de julio con una sorpresa musical: la canción 'Esto es México', compuesta por el joven cantante originario de León, Guanajuato, conocido como Corayelo .

La mandataria compartió el video oficial del tema en las pantallas de Palacio Nacional, provocando una ovación entre los asistentes. Sheinbaum calificó la pieza como "su favorita" entre los temas inspirados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará parcialmente en territorio mexicano. La canción, que mezcla ritmos regionales como el mariachi y el norteño con toques electrónicos, busca capturar el espíritu de lucha y orgullo del pueblo mexicano.

Corayelo, quien saltó a la fama a través de plataformas de streaming, logró que su mensaje llegara a la máxima tribuna del país.

"No es solo una canción… es el reflejo de nuestra gente, de los que luchan todos los días, de los que sueñan en grande y nunca se rinden", declaró la presidenta, visiblemente emocionada. El tema incluye frases como "Somos el sol que nunca se apaga" y "Con el corazón en la mano, México se levanta".

La mandataria confesó que al principio dudó en incluir la canción debido a algunas "palabras altisonantes" en la letra, pero finalmente decidió proyectarla para mostrar el apoyo del gobierno a los talentos emergentes.

"La vi en las redes y tenía mis dudas… pero la vamos a pasar", dijo Sheinbaum entre risas. Tras la transmisión nacional, el productor leonés agradeció en sus redes sociales a la presidenta y a la gente que ha respaldado la composición. El video acumuló miles de reproducciones en minutos, mientras que en la conferencia matutina se destacó la importancia de promover la cultura y el deporte como herramientas de unidad nacional.

La canción 'Esto es México' se suma a la fiebre mundialista que ya se vive en el país, a dos años del inicio del Mundial 2026. Sheinbaum reiteró que su administración trabaja para que la justa deportiva sea un escaparate de la riqueza cultural y social de México.

"Esto es mucho más que un juego; es la oportunidad de mostrar al mundo quiénes somos", afirmó. El tema de Corayelo, con su mensaje de superación y patriotismo, ha sido adoptado por aficionados y se perfila como un himno no oficial de la selección nacional. La presidenta concluyó su intervención invitando a todos los mexicanos a soñar en grande y a trabajar juntos por un mejor país.

En las horas posteriores a la mañanera, la canción escaló posiciones en las listas de reproducción de Spotify y Apple Music en la categoría de música latina. Corayelo, quien empezó su carrera musical en bares de León, dijo sentirse abrumado por el reconocimiento presidencial.

"Mi abuela siempre decía que el esfuerzo tiene recompensa. Hoy México me abraza", escribió el cantante en su cuenta de X. La noticia generó reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos aplaudieron el gesto de Sheinbaum, otros criticaron que el gobierno use recursos públicos para promover a un artista en particular.

Sin embargo, la mayoría coincidió en que la canción refleja el optimismo que se respira en el país de cara al campeonato mundial. La presidenta aseguró que seguirá apoyando a los jóvenes talentos que pongan en alto el nombre de México. Este evento pone de relieve la estrategia de comunicación del gobierno de Sheinbaum, que busca conectar con las nuevas generaciones a través de la cultura popular.

La mañanera, tradicionalmente un espacio para anuncios oficiales, se ha convertido en un foro para mostrar expresiones artísticas que fomenten la identidad nacional. Con el Mundial 2026 como telón de fondo, el gobierno planea una serie de actividades culturales y deportivas para involucrar a todos los sectores sociales.

'Esto es México' es solo el primer paso de una campaña que pretende unir al país bajo el lema de la perseverancia y la alegría. La canción, con su ritmo contagioso, ya se escucha en tianguis, plazas públicas y hasta en algunos estadios, demostrando que el deporte y la música son lenguajes universales que trascienden las diferencias políticas. Para concluir, la presidenta Sheinbaum reafirmó su compromiso con la difusión de la cultura mexicana en todas sus formas.

"No hay nada más poderoso que un pueblo que canta unido", sentenció. Mientras los reporteros recogían sus pertenencias, la melodía de 'Esto es México' seguía sonando de fondo, dejando en el aire la promesa de un futuro donde la música y el deporte sean los principales aliados del desarrollo social. Sin duda, este miércoles quedará grabado como el día en que una canción de un joven leonés se convirtió en el himno de una nación entera





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