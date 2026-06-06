Claudia Sheinbaum encabeza asamblea de Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará la asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa, Veracruz, donde afirmará que el objetivo del programa es otorgar un año de experiencia laboral a las y los jóvenes mexicanos y garantizar su derecho al empleo digno. El programa ha beneficiado a más de 3.5 millones de jóvenes en todo el país con una inversión de 170 mil millones de pesos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , encabezará la asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa, Veracruz. Desde el Museo Kaná, la mandataria afirmará que el objetivo del programa es otorgar un año de experiencia laboral a las y los jóvenes mexicanos, así como garantizar su derecho al empleo digno .

El balance acumulado del programa es contundente. De 2019 a 2026, Jóvenes Construyendo el Futuro suma más de 3.5 millones de beneficiarios en todo el país con una inversión de 170 mil millones de pesos. Las y los aprendices reciben un apoyo mensual equivalente al salario mínimo, además de seguridad social a través del IMSS. La mandataria explicará la lógica de fondo del programa con un planteamiento directo a las y los jóvenes asistentes.

'Este Programa tiene ese objetivo, que tengan al menos un año de experiencia. ¿Se lo decimos al empleador? No, el gobierno da el primer año, y le llamamos 'aprendices' para que puedan decir: 'yo estuve en Jóvenes Construyendo el Futuro, tengo un año de experiencia, trabajé en esto', expresará. La presidenta hará una distinción conceptual durante su intervención.

'Es muy distinto a los gobiernos de antes, a los gobiernos que le decían al joven 'rechazado', o que hacían creer al joven que era su culpa no estudiar o no trabajar. No, no es culpa del joven, es culpa de un gobierno que no generó las condiciones para que eso ocurriera', sostendrá. El planteamiento culmina con una frase que articula la visión del programa.

'Esa es mi visión como Presidenta, poderle dar a los jóvenes, no oportunidades, porque no son oportunidades, son accesos a derechos: Porque el acceso a la educación es un derecho. El acceso a la salud es un derecho. El acceso al empleo digno es un derecho. El acceso a un buen salario es un derecho', afirmará Sheinbaum Pardo.

La mandataria recordará su propia trayectoria como estudiante. Participó en el movimiento estudiantil contra rechazados durante la preparatoria y más tarde, en la educación superior, intervino para evitar el cobro de cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde la Presidencia, dirá, lucha por las mismas causas que defendió como estudiante: garantizar el derecho a la educación y a un empleo digno. 200 mil nuevos espacios en Educación Media Superior y 330 mil en Superior El Gobierno de México trabaja en la creación de 200 mil nuevos espacios para Educación Media Superior y 330 mil nuevos espacios de Educación Superior. La oferta llegará a través de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), las Universidades Benito Juárez y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, puntualizará las condiciones del programa. Las y los jóvenes que forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo mensual equivalente al salario mínimo con seguridad social, y la inversión acumulada del programa supera los 170 mil millones de pesos durante siete años de operación. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, agradecerá la visita de la mandataria para supervisar el avance de la transformación en la entidad.

Reconocerá a Jóvenes Construyendo el Futuro como uno de los programas más importantes de la Cuarta Transformación por su capacidad para atender, cuidar e impulsar a las y los jóvenes mexicanos. El beneficiario del programa, Diego Armando Gallardo Castillo, agradecerá a la mandataria por dar continuidad al esquema. En su caso, el apoyo ha representado crecimiento profesional y soporte económico como trabajador de las artes escénicas.

La historia personal de Gallardo Castillo ilustrará cómo el programa funciona también para perfiles laborales que tradicionalmente no encuentran fácil acceso a empleos formales





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