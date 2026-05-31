Claudia Sheinbaum encabeza informe nacional en el Monumento a la Revolución

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará este domingo 31 de mayo un informe nacional con motivo del segundo aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , encabezará este domingo 31 de mayo un informe nacional con motivo del segundo aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024.

El evento ha generado expectativa entre simpatizantes y ciudadanos interesados en conocer el balance de los primeros meses de su administración. De acuerdo a lo informado por la propia mandataria durante su conferencia matutina, el acto se realizará en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, luego de descartarse el Zócalo capitalino como sede debido a la instalación de actividades programadas para los próximos días.

La presidenta confirmó que el informe comenzará a las 10:30 de la mañana este 31 de mayo. El mensaje estará dirigido a la ciudadanía como un ejercicio de rendición de cuentas y conmemoración de los dos años de la elección presidencial que la convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

Además de poder seguir aquí en El Heraldo de México el minuto a minuto, el mensaje será transmitido en plazas públicas de las 32 entidades federativas mediante pantallas instaladas por autoridades y simpatizantes del movimiento. También podrá seguirse a través de los canales oficiales del Gobierno de México y de las redes sociales de la Presidencia.

Aunque la presidencia no ha adelantado el contenido completo del mensaje, se espera que Sheinbaum haga un balance de los avances de su gobierno en materia de programas sociales, infraestructura, seguridad, economía y reformas impulsadas durante sus primeros meses al frente del Ejecutivo Federal. El informe también coincide con la cercanía del segundo aniversario de la elección presidencial de 2024, por lo que podría incluir referencias al respaldo ciudadano obtenido en las urnas y a los objetivos planteados para la segunda mitad de su administración.

En vivo 12:32 Hrs Termina segundo informe de Claudia Sheinbaum Por Laura Corona En la última parte del mensaje, la presidenta indica que 'nosotros no hacemos guerra, construimos paz con justicia' y reitera que Estados Unidos debe detener el tráfico de armas a México y el grave problema de drogas en su país y el lavado de dinero que hay; dice que cooperación no significa sumisión ni sometimiento y recuerda que desde México se va a seguir colaborando para que las drogas no crucen la frontera. La presidenta indicó que México no acepta injerencias externas y criticó a la derecha mexicana y la invitación para que políticos de otros países hagan un homenaje a Hernán Cortés.

Lamentó esta acción, pero dice no extrañarse porque ese papel históricamente ha sido el papel de los conservadores mexicanos y recuerda que 'nada ni nadie va a detener la transformación del país'. Dice, antes de terminar, que 'ya no son los tiempos de los privilegios y corrupción, hoy el pueblo esta despierto, consiente y organizado, por eso los corruptos de antes que quieren regresar al poder ni ningún agente extranjero van a doblegar la dignidad del pueblo de México'.

La mandataria hizo una convocatoria para que la gente informe en plazas públicas de que la patria se defiende y no se vende, finalizando de esta manera su informe. 12:08 Hrs 'México no es piñata de nadie' Por Laura Corona En su rendición de cuentas, la presidenta habló de la ofensiva de que ha sido víctima su gobierno en redes sociales; dice que son de sectores conservadores nacionales e internacionales. La presidenta dijo que estas campañas buscan intereses particulares, por eso pide estar alerta, informarse y entender que esta es una nueva forma de manipulación.

Reiteró que esta campaña se intensificó desde la muerte de 2 agentes de la CIA en Chihuahua y puntualiza que ningún agente extranjero puede realizar acciones que corresponde a las autoridades mexicanas. Sheinbaum Pardo indicó que quien venga a nuestro país debe respetar las leyes mexicanas y habla de la petición de detención y extradición de 10 funcionarios mexicanos sin pruebas, de acuerdo a sus propias palabras.

Cuestionó el interés de esta acción sobre si es un interés legítimo o como sectores de la ultraderecha estadounidense para posicionarse en sus elecciones de 2026 o quizá, dice, quieren influir en las elecciones de México en 2027.

'¡México no es piñata de nadie! ' exclama. 'México es un país libre, independiente y soberano





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