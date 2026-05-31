Claudia Sheinbaum encabeza informe nacional por segundo aniversario de su triunfo electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó un informe de gobierno con motivo del segundo aniversario de su victoria en las elecciones de 2024. El evento, celebrado en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, contó con la presencia de simpatizantes, funcionarios y gobernadores de varios estados. Sheinbaum hizo un balance de los avances en programas sociales, infraestructura, seguridad, economía y reformas, destacando el compromiso con la rendición de cuentas y la transformación del país. El acto fue transmitido en vivo a nivel nacional a través de plazas públicas y canales oficiales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , encabezará este domingo 31 de mayo un informe nacional con motivo del segundo aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024.

El evento ha generado expectativa entre simpatizantes y ciudadanos interesados en conocer el balance de los primeros meses de su administración. De acuerdo a lo informado por la propia mandataria durante su conferencia matutina, el acto se realizará en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, luego de descartarse el Zócalo capitalino como sede debido a la instalación de actividades programadas para los próximos días.

¿A qué hora es el informe de Claudia Sheinbaum hoy 31 de mayo? La presidenta confirmó que el informe comenzará a las 10:30 de la mañana este 31 de mayo. El mensaje estará dirigido a la ciudadanía como un ejercicio de rendición de cuentas y conmemoración de los dos años de la elección presidencial que la convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México. ¿Dónde será el informe de Sheinbaum?

El evento tendrá lugar en el Monumento a la Revolución, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La mandataria confirmó la sede durante una de sus conferencias matutinas y señaló que se espera la asistencia de simpatizantes, funcionarios y representantes de distintos sectores. ¿Dónde ver en vivo el informe de Claudia Sheinbaum?

Además de poder seguir aquí en El Heraldo de México el minuto a minuto, el mensaje será transmitido en plazas públicas de las 32 entidades federativas mediante pantallas instaladas por autoridades y simpatizantes del movimiento. También podrá seguirse a través de los canales oficiales del Gobierno de México y de las redes sociales de la Presidencia.

Aunque la presidencia no ha adelantado el contenido completo del mensaje, se espera que Sheinbaum haga un balance de los avances de su gobierno en materia de programas sociales, infraestructura, seguridad, economía y reformas impulsadas durante sus primeros meses al frente del Ejecutivo Federal. El informe también coincide con la cercanía del segundo aniversario de la elección presidencial de 2024, por lo que podría incluir referencias al respaldo ciudadano obtenido en las urnas y a los objetivos planteados para la segunda mitad de su administración.

En vivo 11:12 Hrs Llega la presidenta Sheinbaum al Monumento a la Revolución Por Laura Corona Con un vestido morado con detalles en el pecho, la presidenta Claudia Sheinbaum saluda a varios de los presentes quienes al grito de"¡Presidenta, presidenta!

", la reciben en el Monumento a la Revolución. 11:02 Hrs Sigue la cobertura desde Heraldo Televisión 10:39 Hrs Rosa Icela habla de la CNTE Por Fernanda García La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que las mesas de trabajo con los docentes de la CNTE siguen avanzando.

Indicó que el gobierno federal quiere resolver la mayoría de sus inconformidades, sin embargo, no descarta que sigan las manifestaciones de las y los maestros cuando inicie el Mundial el 11 de junio. 10:19 Hrs Las impresiones de Ariadna Montiel Por Fernanda García Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, dijo a su llegada al Monumento a la Revolución: "Mucha alegría, la presidenta ha trabajado incansablemente con honestidad y ha dado resultados al país, así que nos da mucho gusto que el día de hoy tengamos la posibilidad de encontrarnos". 10:15 Hrs Gobernadores celebran dos años del triunfo de Sheinbaum Por: Noemí Gutiérrez, Fernanda García y Carlos Navarro Desde el Monumento a la Revolución se realizan enlaces a diversos estados con gobernadores como parte del acto "Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria.

Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo". En las pantallas, se han enlazado con gobernadores como el de Michoacán, Campeche y Quintana Roo. En el caso del estado de Nuevo León, gobernador por MC, se conectó un delegado del bienestar, Genaro Rodríguez. En la plaza se presentó el mariachi de Secretaría de la Defensa Nacional.

Las calles aledañas al Monumento a la Revolución se encuentran llenas de simpatizantes. 10:01 Hrs Llegan Mario Delgado y Zoé Robledo Por Heraldo de México Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, llega a la celebración de los dos años del triunfo de la presidenta Sheinbaum en la contienda electoral en México: "Dos años que rápido de celebrar este evento con nuestra presidenta muy orgullosos de lo que ha hecho en estos dos años en favor del pueblo de México". Zoé Robledo, Director General del IMSS, indicó a su llegada:"seguir consolidando la defensa de la soberanía y de la transformación, creo es importante escuchar los avances y el compromiso irrenunciable con el pueblo de México





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Claudia Sheinbaum Informe De Gobierno Segundo Aniversario Elecciones 2024 Monumento A La Revolución

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Renueva Claudia Sheinbaum pacto con IP para mantener la canasta básica en 910 pesosMantienen 32 empresas firmantes compromiso para contener alza en precios de alimentos y productos de consumo básico

Read more »

Evelyn Salgado acude a reunión del Gabinete de SeguridadLa reunión fue presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Read more »

Claudia Sheinbaum y empresarios renuevan el PACIC por seis meses másLa presidenta de México agradeció a productores, empresarios, comercializadores y distribuidores por este acuerdo con el que se busca garantizar el precio

Read more »

Claudia Sheinbaum to deliver second anniversary report in Mexico CityMexican President Claudia Sheinbaum will deliver an annual report on her administration's first six months, marking the second anniversary of her election victory.

Read more »