Claudia Sheinbaum encabeza negociaciones clave con Estados Unidos ante la revisión del T-MEC

La presidenta de México recibió al representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, para avanzar en la agenda bilateral y preparar el terreno ante la próxima revisión del T-MEC.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro estratégico en Palacio Nacional con el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, con el objetivo de definir la hoja de ruta rumbo a la crucial revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ).

Este acercamiento diplomático y comercial representa un eslabón fundamental en la política exterior de la actual administración, que busca consolidar una postura firme y propositiva ante sus socios norteamericanos. Durante la reunión, ambas delegaciones analizaron los puntos críticos que marcarán la agenda de trabajo en los próximos meses, subrayando la importancia de mantener una relación bilateral fluida que garantice la estabilidad económica y la certidumbre para las inversiones en toda la región. La mandataria enfatizó que el diálogo se desarrolló bajo un clima de entendimiento mutuo, reiterando que la integración económica con el país vecino es una prioridad absoluta para el desarrollo nacional. En su conferencia de prensa matutina previa al encuentro, la jefa del Ejecutivo dio a conocer que México ha emprendido una reestructuración y fortalecimiento de su equipo negociador. Este grupo especializado tiene el mandato claro de abordar temas altamente complejos, con especial énfasis en la exportación de acero, aluminio y el sector automotriz, industrias que constituyen la columna vertebral del comercio bilateral. Sheinbaum Pardo fue enfática al señalar que el objetivo es llegar a la revisión formal del T-MEC, programada para mediados de este año, con consensos previamente establecidos que minimicen las fricciones arancelarias y eviten la imposición de medidas restrictivas que puedan afectar la competitividad regional. El fortalecimiento del equipo técnico responde a la necesidad de contar con expertos capaces de defender los intereses nacionales ante un panorama global marcado por la volatilidad comercial y los cambios en las políticas proteccionistas de los socios comerciales. El avance de estas conversaciones es visto con optimismo desde el gobierno federal, tal como lo expresó la presidenta a través de sus canales oficiales al concluir la reunión. La administración mexicana apuesta por una negociación basada en la transparencia y en el fortalecimiento de las cadenas de valor, elementos que considera esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI en materia de manufactura y tecnología. Con este acercamiento, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca no solo proteger los logros alcanzados en tratados previos, sino también abrir nuevas oportunidades de colaboración que beneficien a los sectores productivos de ambos países. Se espera que en los meses venideros se realicen nuevas rondas de trabajo donde se concreten las posturas específicas sobre los productos sensibles, consolidando así un frente común ante la revisión integral del tratado que definirá el futuro de la integración económica norteamericana durante los próximos años





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