Claudia Sheinbaum felicita a las mamás de México por el Día de las Madres

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envía un mensaje de cariño y reconocimiento a las madres en su día a día y en el marco del Día de las Madres. La mandataria mexicana pide que se les brinde amor, alegría y sentido de pertenencia cada día o que regrese la felicidad que ellas han sembrado. 'Es tiempo de mujeres' y es necesario valorar y agradecer el trabajo de cuidado que realizan todos los días. ¡Felicitaciones a todas las mamás mexicanas!

Mediante sus redes sociales oficiales, la presidenta de México , Claudia Sheinbaum , felicitó a las mamás de México en este 10 de mayo, fecha en que se celebra el Día de las Madres en nuestro país y también en varias partes del mundo.

Con una fotografía en la que se le ve abrazando a un par de mujeres, la mandataria mexicana indicó que 'de corazón', enviaba un abrazo grande a las madres de nuestro país, a quienes reconoció su labor para 'construir un México más justo y más feliz para todas'. ¿Cuál fue el mensaje de Claudia Sheinbaum por el Día de las Madres?

El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum por el 10 de mayo, radicó en reconocer el papel de las madres en la construcción del país, además de referir que es tiempo de mujeres, una bandera que ha usado desde que se encontraba en campaña para buscar la silla presidencial: Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman.

Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas





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