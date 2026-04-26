Claudia Sheinbaum inaugura ampliación del Tren Suburbano con conexión al AIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la finalización de la ampliación del Tren Suburbano, que conectará Lechería con el AIFA, mejorando la movilidad en el norte del Valle de México. El proyecto, operado por Banobras, ofrecerá tarifas accesibles y una ruta eficiente con ocho estaciones intermedias.

El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la culminación exitosa del proyecto de ampliación del Tren Suburbano , destacando que se trata de un logro significativo para el pueblo de México.

Durante el acto oficial, la mandataria explicó que el proyecto, que inicialmente se desarrolló bajo un esquema de colaboración público-privada, evolucionó hacia un modelo completamente público para garantizar su carácter social y accesible. La operación estará a cargo de Banobras, con el objetivo de asegurar que el servicio beneficie a la mayor cantidad de usuarios posibles.

La ruta conectará la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con una longitud aproximada de 100 metros, lo que permitirá un servicio eficiente y de alta capacidad para atender la demanda en horas pico. Este sistema de transporte movilizará alrededor de 57 mil pasajeros diarios, consolidándose como una alternativa clave de movilidad para miles de usuarios que se trasladan entre el Estado de México y el norte de la capital del país.

Además, se habilitará la tarjeta propia del sistema Suburbano para facilitar el ingreso de los usuarios. En cuanto a la terminal del aeropuerto, Sheinbaum propuso que, además de identificarse como estación AIFA, también lleve el nombre de Clara Kraus, reconociendo su relevancia histórica como una mujer destacada.

El director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, informó que durante el primer mes de operación el costo del recorrido completo, de Buenavista al AIFA, será de 45 pesos, mientras que la tarifa para las estaciones intermedias se mantendrá en 11.50 pesos. Este nuevo servicio permitirá conectar la Ciudad de México con el AIFA en un tiempo aproximado de 39 minutos, con ocho estaciones intermedias: Lechería, Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Jaltocan (o Xaltocan) y AIFA, cuya terminal estará ubicada dentro del propio aeropuerto.

La ampliación Lechería–AIFA del Tren Suburbano se perfila como un proyecto estratégico para mejorar la movilidad en el norte del Valle de México. Este nuevo tramo permitirá a los usuarios viajar desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un sistema integrado de transporte de pasajeros, reduciendo tiempos de traslado y facilitando la conexión con una de las principales terminales aéreas del país.

El funcionario explicó que esta tarifa inicial tiene como objetivo incentivar el uso del servicio, permitiendo que los usuarios se familiaricen con el Tren Suburbano y conozcan sus beneficios en conectividad y eficiencia





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