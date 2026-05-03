Claudia Sheinbaum inaugura el Puente Nichupté en Cancún y destaca avances en infraestructura y lucha contra la corrupción

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Puente Nichupté en Cancún, una obra que reduce tiempos de viaje y mejora la movilidad en la zona turística. Además, se abordan temas como la situación legal de Enrique Inzunza, el fuero de Rubén Rocha y la retención de visas por parte de Estados Unidos a miembros de La Nación Costa Rica.

Claudia Sheinbaum , presidenta de México, inauguró el Puente Nichupté en Cancún , una obra que, según el Secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, tuvo una inversión de 10 millones 319 mil pesos.

Este puente, con una longitud de 11.2 kilómetros y de libre peaje, permitirá ahorrar a los usuarios cerca de dos horas y media en sus traslados diarios, reduciendo el tiempo de viaje a solo 10 minutos. La mandataria destacó que donde antes había corrupción, hoy hay honestidad; donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad; y donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes.

Además, desde Chiapas, Sheinbaum llamó a reivindicar la grandeza cultural de México, afirmando que los mexicanos somos mucha pieza. Por su parte, Mara Lezama, alcaldesa de Benito Juárez, resaltó que esta obra no solo mejora la movilidad, sino que también eleva la calidad de vida de los trabajadores de la industria turística y de los visitantes, al devolverles tiempo de vida. La vía, además, permite una evacuación más eficiente de la zona hotelera y minimiza el impacto ambiental.

En otro orden de cosas, el exsenador Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en Estados Unidos, mientras sus abogados se acercan al Departamento de Justicia. Inzunza rechazó pedir licencia en el Senado y afirmó que acudirá con las autoridades si se lo solicitan.

Por otro lado, se cuestiona si Rubén Rocha, exgobernador de Sinaloa, sigue teniendo fuero tras pedir licencia. Arturo Zaldívar explicó si puede ser detenido.

Además, Estados Unidos retiró la visa a miembros de la Junta Directiva de La Nación Costa Rica, sin que ninguno haya recibido una explicación oficial. También se ha puesto en la mira los bienes de Rubén Rocha y sus acusados, ya que inmuebles o ganancias económicas están sujetas a decomiso, según la mandataria federal. Por último, Yeraldine Bonilla, quien fue llamada meserita por Rubén Rocha, ahora es gobernadora interina de Sinaloa





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