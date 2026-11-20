La presidenta Claudia Sheinbaum participa en un acto militar y cívico que honra a las mujeres que apoyaron a los ejércitos revolucionarios de 1910 a 1920, destacando su legado histórico.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza un significativo acto cívico y militar dedicado a honrar la memoria de las mujeres que participaron activamente en la Revolución Mexicana. Este evento, que incluye representaciones históricas y expresiones deportivas, busca reconocer el papel fundamental que jugaron figuras legendarias como Adelita en la transformación política y social del país.

El contexto histórico de la lucha armada

La Revolución Mexicana surgió como una respuesta directa a la larga dictadura de Porfirio Díaz, quien mantuvo el poder durante más de 30 años. El movimiento buscaba erradicar la profunda desigualdad social, poner fin a la explotación laboral y restablecer la libertad política que había sido suprimida durante gran parte del siglo XIX y principios del XX.

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Este conflicto armado, que se desarrolló principalmente entre 1910 y 1920, no solo enfrentó a facciones militares sino que también movilizo a toda la sociedad. Las mujeres, conocidas popularmente como Adelitas, fueron componentes esenciales de este esfuerzo bélico, aportando recursos vitales para la supervivencia y la logística de los ejércitos revolucionarios.

El papel esencial de las enfermeras y luchadoras

Durante el conflicto, las mujeres atendían a los heridos en los campos de batalla, cargaban armas pesadas y se encargaban de la distribución de alimentos, interviniendo en la lucha armada cuando la situación lo requería. Su participación trascendió el apoyo logístico, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y fortaleza durante la contienda.

Los registros históricos documentan que, entre 1914 y 1917, las enfermeras afiliadas a los ejércitos revolucionarios sumaban un total significativo. Diecinueve servían en las filas del zapatismo, diez en el villismo, dos en el lado convencionista y noventa y tres en las tropas constitucionalistas y carrancistas.

Legado de las mujeres de la División del Norte

Una de las figuras emblemáticas de este periodo fue una mujer nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año de 1900, quien se desempeñó principalmente como enfermera durante la Revolución Mexicana dentro de la División del Norte. Bajo el mando inicial del General Carlos E. Martínez, posteriormente pasó a servir en el Cuerpo de Ejército del Noreste.

Sus raíces históricas estaban profundamente vinculadas a la lucha por la soberanía nacional, ya que era nieta de Rafael Velarde, un destacado general juarista que luchó contra el imperio francés. Este linaje explica probablemente su compromiso temprano con las causas revolucionarias y su dedicación a la causa de la libertad política.

Reconocimiento póstumo y patrimonio sonoro

Aunque fue reconocida como veterana de la Revolución, falleció en 1971 en los Estados Unidos, y sus restos yacen en el cementerio de San Felipe en Del Río, Texas. Su historia personal refleja la trágica pero heroica realidad de miles de mujeres que dieron su vida por el cambio social.

La Fonoteca Nacional de México preserva el testimonio cultural de esta época, indicando que las primeras grabaciones comerciales de la canción "La Adelita" datan de la década de 1910. Una de las versiones más antiguas conservadas fue grabada el 22 de diciembre de 1919 por el Trío González, integrado por los tenores Alcides Briceño y Francisco Aguirre del Pino, y el guitarrista Guillermo J. González.