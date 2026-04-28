Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación de presidentes en América Latina en marzo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza el ranking de aprobación en América Latina con un 72.3 por ciento, según el informe de CB Global Data. El estudio analiza la percepción ciudadana hacia 18 mandatarios de la región, destacando los altos niveles de aprobación de Sheinbaum, Nayib Bukele y Luis Abinader, así como las caídas significativas en otros países.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum Pardo, lideró el ranking de mandatarios de América Latina en marzo de 2026 según el informe de CB Global Data, con una aprobación del 72.3 por ciento entre los ciudadanos mexicanos.

El estudio 'Ranking Presidentes de Latinoamérica – Marzo 2026' la situó en el primer lugar entre 18 jefes de Estado evaluados en la región, superando a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 71.8 por ciento de imagen positiva, y a Luis Abinader, mandatario de República Dominicana, con 58.7 por ciento. La aprobación de Sheinbaum Pardo aumentó respecto a febrero de 2026, cuando alcanzó 68.5 por ciento, según la encuesta aplicada en México del 10 al 15 de marzo a 2 mil 562 personas, con un margen de error de 1.9 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento.

Además, fue la única mandataria en superar el 70 por ciento de aprobación en la región. En el listado general, le siguieron Daniel Ortega de Nicaragua, Rodrigo Chaves de Costa Rica y Rodrigo Paz de Bolivia. Los niveles más bajos de aprobación correspondieron a José María Balcázar de Perú con 25.2 por ciento, Delcy Rodríguez con 26.4 por ciento y Daniel Noboa con 33.5 por ciento.

El informe también destacó que Luis Abinader registró el mayor crecimiento mensual en imagen positiva, con un avance de 3.9 puntos porcentuales, mientras que Javier Milei, presidente de Argentina, experimentó la mayor caída, con una disminución de 4.5 puntos. CB Global Data realizó el estudio en 18 países de América Latina mediante entrevistas CAWI a una población mayor de 18 años, recopilando 40 mil 530 respuestas con muestras estratificadas por género, nivel socioeconómico, edad y ubicación geográfica.

Los resultados reflejan las tendencias políticas en la región, donde la aprobación de los mandatarios varía significativamente según las políticas implementadas y el contexto socioeconómico de cada país. En el caso de México, la alta aprobación de Sheinbaum Pardo podría estar relacionada con las políticas de desarrollo social y económico que ha impulsado su gobierno, así como con la percepción de estabilidad y progreso en el país.

Por otro lado, los mandatarios con menor aprobación enfrentan desafíos políticos y económicos que han afectado su imagen ante la población. Este ranking proporciona una visión clara de la percepción ciudadana hacia los líderes latinoamericanos y cómo sus acciones impactan en la opinión pública. La metodología rigurosa empleada por CB Global Data garantiza la fiabilidad de los resultados, ofreciendo un análisis detallado de las tendencias políticas en la región





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