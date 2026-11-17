La presidenta Claudia Sheinbaum presenta el Plan México en la Cumbre APEC 2026, destacando acuerdos clave con China, Canadá y otros líderes globales en Shenzhen.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra en Shenzhen, China, para participar activamente en la Cumbre de líderes de la APEC que se celebra entre el 18 y el 19 de noviembre de 2026. Este foro es uno de los espacios diplomáticos y económicos más relevantes a nivel global, ya que congrega a 21 economías diversas para discutir temas cruciales sobre comercio, inversión, cooperación económica e integración regional.

Presentación del Plan México a empresarios

En la sesión plenaria del lunes 16 de noviembre a las 22:00 horas (hora de México), Claudia Sheinbaum será la protagonista al presentar el Plan México ante el Consejo Asesor de Negocios. Este organismo integra a más de mil empresarios procedentes de los 21 países miembros de la APEC, lo que constituye una oportunidad estratégica para promover las inversiones y alianzas comerciales del territorio mexicano en el ámbito asiático-pacífico.

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La jefa de Estado mexicana ocupará un lugar de privilegio en esta agenda, ya que será la única jefa de Estado en dirigir un mensaje en dicha sesión plenaria, compartiendo este distintivo únicamente con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. Este hecho subraya la importancia que se le otorga a la participación mexicana en la estructura de diálogo de alto nivel del foro.

Acuerdos clave con China y Medio Ambiente

Entre los temas prioritarios que México buscará abordar con el presidente Xi Jinping destacan tres pilares fundamentales. El primero se centra en la salud pública, específicamente en la incorporación de modelos de hospitales inteligentes originarios de China al sistema de salud mexicano. El segundo eje vertebral trata sobre el medio ambiente, la economía circular y la transformación de los residuos sólidos, una área de colaboración técnica en la que participa directamente la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

Finalmente, el tercer punto de interés aborda el desarrollo científico y tecnológico, contando con la presencia y el asesoramiento de la secretaria de Ciencia. Estos temas reflejan la estrategia de modernización tecnológica y sostenibilidad ambiental que la administración mexicana busca implementar mediante la transferencia de conocimientos y alianzas con actores tecnológicos líderes en la región del Pacífico.

Diplomacia bilateral con Canadá y otros socios

La gira de trabajo de Claudia Sheinbaum no se limita a las relaciones bilaterales con China, sino que incluye encuentros estratégicos con otros aliados clave. El miércoles 17 de noviembre, a las 04:00 horas (hora de México), la presidenta mexicana sostendrá un encuentro con Mark Carney, quien ostenta el cargo de primer ministro de Canadá. Esta reunión busca fortalecer los lazos comerciales y políticos dentro del marco de la APEC, aprovechando la proximidad geográfica y económica con el vecino del norte.

Además, se prevé que Claudia Sheinbaum mantenga reuniones con representantes de Australia y Vietnam, ampliando así el abanico de oportunidades de cooperación multilateral. La participación en estas instancias permite a México diversificar sus alianzas comerciales más allá de las tradiciones históricas, incorporando a actores dinámicos del sudeste asiático y Oceanía en su estrategia de proyección internacional.

Contexto geopolítico y próximas fechas

El marco de la APEC, fundada en noviembre de 1989, reúne a economías de América Latina, Asia oriental, Sudeste asiático, Oceanía y Rusia. La presencia de líderes de estas 21 economías en Shenzhen sirve como escenario para negociaciones de alto impacto. Por ejemplo, se tiene previsto un encuentro al margen de la cumbre entre la mandatario de México, el presidente chino y el mandatario de Rusia, según informaciones de Associated Press, donde se tratarán asuntos de comercio, seguridad internacional y negociaciones nucleares.

Es crucial destacar que, a pesar de la actividad diplomática intensa, no se ha previsto una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump durante este evento. Esta ausencia confirma que las interacciones se centrarán estrictamente en los foros multilaterales de la APEC y las agendas bilaterales establecidas previamente, priorizando la cooperación económica regional sobre otros frentes políticos no contemplados en esta cita.