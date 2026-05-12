Claudia Sheinbaum Pardo pide información sobre protección policial de un jefe de una red de huachicol en Aduanas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la protección policial otorgada al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contralmirante Fernando, acusados de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas, al no ser ellos detenidos y dado que cumplían las proposiciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República ( FGR ) debe informar que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contralmirante Fernando, señalados de encabezar una red de huachicol fiscal , tenían protección por ser supuestos nexos con funcionarios de la Marina .

En el caso de la investigación de de Huachicol Fiscal, se ha dado a conocer de acuerdo a la propia investigación de la Fiscalía General de la República, que las autoridades, la Secretaría de Marina dio protección especial a los hermanos Laguna Farías, acusados de encabezar esta red de huachicol en las aduanas ¿Fue así, presidenta, se les desprotegió? , se le preguntó.

Se ha dicho muchas cosas, inclusive esta persona que está en Argentina fue entrevistada por un medio de comunicación. Yo le pedí ayer a la fiscal general de la República que puedan informar ellos, apuntó





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