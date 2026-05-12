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Claudia Sheinbaum Pardo pide información sobre protección policial de un jefe de una red de huachicol en Aduanas

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Claudia Sheinbaum Pardo pide información sobre protección policial de un jefe de una red de huachicol en Aduanas
FGRHuachicol FiscalProtección Policial
📆5/12/2026 6:22 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la protección policial otorgada al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contralmirante Fernando, acusados de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas, al no ser ellos detenidos y dado que cumplían las proposiciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República ( FGR ) debe informar que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contralmirante Fernando, señalados de encabezar una red de huachicol fiscal , tenían protección por ser supuestos nexos con funcionarios de la Marina .

En el caso de la investigación de de Huachicol Fiscal, se ha dado a conocer de acuerdo a la propia investigación de la Fiscalía General de la República, que las autoridades, la Secretaría de Marina dio protección especial a los hermanos Laguna Farías, acusados de encabezar esta red de huachicol en las aduanas ¿Fue así, presidenta, se les desprotegió? , se le preguntó.

Se ha dicho muchas cosas, inclusive esta persona que está en Argentina fue entrevistada por un medio de comunicación. Yo le pedí ayer a la fiscal general de la República que puedan informar ellos, apuntó

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