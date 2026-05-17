Claudia Sheinbaum Pardo promete apoyo a transformación del pueblo y combate a corrupción en México

La presidenta federal Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso en defender la Cuarta Transformación de Morena, la transformación del pueblo de México. También denunció la corrupción y la falta de infraestructura que priva a la población de acceso al agua potable, una situación que afecta a las personas en distintos municipios y durante décadas. Así mismo, rechazó que ningún gobierno extranjero le arrebara de manera significativa la transformación a México.

El texto describe el discurso que Claudia Sheinbaum Pardo realizó en la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en el municipio de Kanasín, durante su gira en Yucatán.

En sus dichos, la presidenta federal expresó su apoyo a la transformación del pueblo de México y rechazó que ningún gobierno extranjero le arrebatara esta transformación. También anunció su compromiso de respaldar al gobernador de Yucatán, Joaquín ‘Huacho’ Díaz Mena, para garantizar el suministro de agua en la ciudad de Mérida.

Además, dio cuenta de la detención provisional del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ordenada por Estados Unidos con fines de extradición, y denunció la falta de infraestructura y acceso al agua potable en la ciudad de Mérida





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