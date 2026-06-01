Claudia Sheinbaum Pardo Reacts to Colombian Presidential Election

The President of Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo, commented on the recent Colombian presidential election, where the representative of the far-right party, Abelardo de la Espriella, won the first round with 43.73% of the votes, while Iván Cepeda, the successor of the former president Gustavo Petro, finished in second place. Sheinbaum emphasized the importance of monitoring the vote count and respecting the Colombian people's self-determination. She also acknowledged the second-round election and the need to wait for the results. Sheinbaum also mentioned the participation of the President of the PRI, Alejandro Moreno, as an observer, which she referred to as a 'joke'.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la elección presidencial en Colombia. Ayer, el representante de la ultraderecha Abelardo de la Espriella consiguió el 43,73% de los votos, mientras que Iván Cepeda , quien es la continuidad del presidente Gustavo Petro , quedó en segundo lugar.

"Ayer hubo una denuncia por parte del presidente Petro, hay que estar atentos del conteo de los votos, reconocer la autodeterminación del pueblo de Colombia es importante lo que dice el presidente Petro, allá hay segunda vuelta y hay que esperar la segunda vuelta. Es importante lo que dice Petro, destaca Sheinbaum "(...

) es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que no fue un conteo limpio, es importante escucharlo, nosotros como siempre vamos a mantenernos escuchando y obviamente hay una afinidad a las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro e Iván Cepeda, hay que tener respeto de la decisión del pueblo colombiano", afirmó en la Mañanera de este 1 de junio. Sobre la participación del Presidente del PRI, Alejandro Moreno, como observador de los comicios, Sheinbaum respondió "es un chiste que se cuenta solo".





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