Claudia Sheinbaum presenta el primer vehículo eléctrico mexicano, Olina 1, con precio de 150 mil pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum condujo el Olina 1, el primer automóvil eléctrico desarrollado en México, durante un evento en la Base Aérea de Santa Lucía. El vehículo, que se venderá desde 150 mil pesos y tendrá una autonomía de 125 km, es resultado de 18 meses de trabajo colaborativo entre instituciones públicas y empresas. Con un costo operativo de 49 centavos por kilómetro, el proyecto busca romper con el paradigma de maquila y fomentar la industria nacional, apuntando a un 75% de integración local para 2030.

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en la presentación del primer vehículo eléctrico mexicano , denominado Olina 1 , durante un evento realizado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Este automóvil, desarrollado tras 18 meses de trabajo colaborativo entre instituciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional, centros de investigación y especialistas de empresas, busca ser una alternativa de movilidad eléctrica accesible para el país. Con un precio de inicio de 150 mil pesos y una autonomía de 125 km con su batería de 14.7 kWh, su comercialización está prevista para el verano del próximo año.

El proyecto, liderado por Roberto Capuano Tripp, contempla la instalación de 2 mil cargadores en una primera etapa y apunta a una integración nacional del 75% para el año 2030. Sheinbaum destacó que Olinia, cuyo nombre significa movimiento en náhuatl, simboliza la capacidad de innovación y creatividad de México, y representa un cambio en el paradigma industrial del país, que históricamente se ha limitado a la maquila.

El vehículo, con capacidad para hasta seis personas y adaptado para transporte de silla de ruedas, tendrá un costo operativo de 49 centavos por kilómetro, significando un ahorro anual de hasta 50 mil pesos en comparación con un auto de gasolina. La mandataria subrayó que este desarrollo demuestra que México puede imaginar, diseñar y producir tecnología propia, rompiendo la noción de que solo puede ensamblar innovaciones extranjeras.

El proyecto también incluye planes para la sustitución masiva de taxis en tres estados, promoviendo la transición energética y reduciendo el uso de combustibles fósiles. La iniciativa se presenta como un hito en la industria automotriz nacional, con una visión de desarrollo tecnológico autónomo y bienestar social, respaldada por ejemplos históricos de contribuciones mexicanas a la ciencia y la cultura mundial





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vehículo Eléctrico Mexicano Olina 1 Claudia Sheinbaum Movilidad Eléctrica Industria Automotriz Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reconoce Claudia Sheinbaum al magisterio nacional'Ya ven que nos dicen, son mejores las escuelas privadas, las particulares. ¿Han oído eso? ¿Sí lo han oído? Pues es falso. La mejor escuela es la escuela pública', dijo la presidenta

Read more »

La importancia de los mexicanos en Estados Unidos: Claudia Sheinbaum destaca su aporte económico y socialLa presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de los mexicanos que viven en Estados Unidos y su aporte al desarrollo económico y social de ese país.

Read more »

Claudia Sheinbaum encabeza asamblea de Jóvenes Construyendo el Futuro en XalapaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará la asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa, Veracruz, donde afirmará que el objetivo del programa es otorgar un año de experiencia laboral a las y los jóvenes mexicanos y garantizar su derecho al empleo digno. El programa ha beneficiado a más de 3.5 millones de jóvenes en todo el país con una inversión de 170 mil millones de pesos.

Read more »

Claudia Sheinbaum presenta Olinia, el primer auto eléctrico mexicanoEn julio se mostrará el segundo arquetipo Olinia Cargo, para transporte de mercancías en localidades.

Read more »