La presidenta Claudia Sheinbaum expuso en el Foro APEC la visión económica de México, destacando 432 billones de dólares en inversiones de infraestructura y los principios del Plan México para Shenzhen.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante la comunidad empresarial en Shenzhen, China, el Plan México durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La mandataria federal utilizó esta plataforma internacional para definir la estrategia económica nacional, afirmando que el proyecto constituye una visión de nación basada en cinco principios fundamentales. Estos pilares incluyen la prosperidad compartida, la soberanía energética y alimentaria, y la responsabilidad ambiental frente al cambio climático. Además, se enfatizó la importancia de la inversión pública, privada y mixta en infraestructura junto con incentivos claros para los sectores productivos.

Resultados Económicos y Reducción de la Pobreza

Al exponer los resultados del Plan México, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó cifras concretas sobre el bienestar social y la economía. Señaló que el salario mínimo aumentó 154 por ciento en términos reales desde 2018. Asimismo, resaltó que la inversión superior a un billón de pesos ha beneficiado directamente a más de 42 millones de personas a través de los Programas para el Bienestar. Referida a las Perspectivas Macroeconómicas sobre la Pobreza del Banco Mundial, afirmó que más de 17.3 millones de mexicanos han salido de la pobreza entre 2018 y 2026. La mandataria indicó que México mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo actual. Reiteró su convicción de que mejorar la vida de las familias fortalece la economía y que el bienestar impulsa el mercado, el consumo y la inversión.

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Grandes Proyectos de Infraestructura y Energía

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló las enormes inversiones en energía y transporte programadas para los próximos años. Mencionó una inversión de 42 billones de dólares para ampliar la generación eléctrica y de 17 billones de dólares en transmisión y distribución. También se asignaron 8 billones de dólares para gasoductos, lo cual describió como una de las mayores apuestas de inversión en infraestructura de la historia. Para el sector transporte, se impulsa la construcción de cerca de 2 mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros y carga con una inversión de 43 billones de dólares. Adicionalmente, se modernizan carreteras y puertos con una inversión de 62 billones de dólares en el marco del Plan México.

Visión Humanista y Certidumbre para Inversionistas

Claudia Sheinbaum abordó los incentivos para impulsar la inversión industrial y de servicios en México, país que se posiciona como la quinta economía en inversión extranjera directa en el mundo. Afirmó que México garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo. Describió el estado de bienestar y la prosperidad compartida que busca su administración, incluyendo un servicio universal de salud gratuito y acceso a la educación media superior y superior. Declaró que el Plan México tiene una visión humanista y que la economía está al servicio de las personas. Contrajo esto con el modelo anterior donde primero crecía la riqueza de unos pocos antes de llegar a la sociedad.

Compromisos para el Final de la Administración 2030

La presidenta Sheinbaum Pardo cerró su intervención con datos sobre la inversión total y compromisos específicos para el futuro cercano. Indicó que el Plan México contempla en seis años, de 2024 al 2030, una inversión pública, mixta y privada en infraestructura de 432 billones de dólares. Mencionó que se mantiene la producción de petróleo para el consumo interno y se invierte en gas natural y petroquímica. Además, se trabaja en infraestructura hídrica y saneamiento de cuerpos de agua. Finalmente, destacó la construcción de vivienda social para 12 millones de familias hacia el final de su administración en 2030. Afirmando que están transformando las capacidades productivas del país, conectando regiones y generando empleos.