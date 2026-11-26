La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia un paquete de reformas integrales a la justicia familiar para reducir la burocracia en adopciones, agilizar divorcios y combatir la violencia vicaria con medidas inmediatas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la presentación de un paquete de reformas legislativas diseñado para transformar la justicia familiar en México, priorizando la agilización de los procesos de adopción y la resolución rápida de divorcios. Este iniciativa busca desatar los principales cuellos de botella burocráticos que afectan a las familias y protege a las mujeres contra prácticas abusivas como la violencia vicaria y la evasión de pensiones alimentarias.

Estadísticas y nudos burocráticos

El coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, destacó que la justicia familiar representa la rama judicial con mayor volumen de casos en el país, atendiendo un total de 905 mil 504 asuntos durante el año 2024. Esta cifra subraya la urgencia de modernizar el sistema para evitar que la lentitud judicial afecte la vida de los ciudadanos.

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Zaldívar identificó cinco problemas centrales que el nuevo paquete de reformas pretende resolver de manera inmediata. El primer nudo crítico lo constituyen los menores de edad que permanecen en albergues, donde la larga duración de los juicios y la burocracia impiden su adopción oportuna.

Se estima que entre 25 mil y 35 mil niños viven actualmente en centros de asistencia, esperando que los trámites administrativos y legales se concreten para poder formar parte de una familia. Este retraso prolonga la vulnerabilidad de estos menores y satura las instituciones dedicadas a su cuidado.

El segundo obstáculo es el uso del divorcio como rehén, donde el cónyuge con mayor poder económico utiliza la prolongación del juicio como método de presión y control. El tercero se refiere a la evasión de pensiones alimentarias, mediante la cual los padres utilizan artilugios financieros para ocultar sus ingresos reales y reducir el monto de la pensión.

Simplificación de adopciones y divorcios

Para agilizar las adopciones, la propuesta establece una audiencia única, se reduce el plazo de resolución de idoneidad de 90 a 45 días y se garantiza que la adopción sea irrevocable, asegurando la estabilidad jurídica de la nueva unidad familiar.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los hijos e hijas adoptados poseen la misma dignidad y derechos que los hijos biológicos, subrayando que el amor supera a la biología en muchas circunstancias. La reforma busca eliminar cualquier distinción legal que perpetúe la desigualdad en el trato.

En materia de divorcios, se observa que dos de cada tres procesos no fueron de mutuo acuerdo y seis de cada diez derivaron en desacuerdos sobre bienes o la custodia de los hijos. La iniciativa orientará a que la decisión sobre bienes patrimoniales se realice por separado de la custodia.

Se protegerá a los hijos de inmediato garantizando vivienda, custodia y derechos de convivencia, mientras se establece una pensión alimenticia provisional. Esta separación de temas evita que un desacuerdo económico paralice el bienestar emocional y material de los menores.

Combate a la violencia vicaria y pensiones

Contra la violencia vicaria, donde los hijos se utilizan como herramientas para dañar a las madres, se dictarán medidas de protección en un plazo máximo de 24 horas para suspender las convivencias. Se prohíbe la mediación o conciliación con el agresor para evitar la revictimización de la mujer.

Se implementará una escucha segura en las audiencias para evitar que el agresor esté presente y vulnerar a las víctimas. Las pruebas se valorarán de manera conjunta en los juicios penales, familiares y administrativos, frenando así las demandas en cadena que se utilizan para hostigar.

Para combatir la evasión de pensiones, se facultará a los jueces para investigar directamente en el SAT y en entidades bancarias el patrimonio real de los involucrados. Esta medida permite calcular las pensiones basándose en los ingresos verdaderos y no en aquellos que los deudores declaran alterados.

Derecho a voz de los menores

El cuarto eje de la reforma garantiza el derecho a voz de los niños y niñas, permitiéndoles opinar en las decisiones que les afectan según su edad y madurez. Los procedimientos se adecuarán a su etapa de desarrollo para asegurar que sus voces sean escuchadas.

Se propone la existencia de una defensa especializada en casos donde el menor no cuenta con un representante adecuado frente a un posible agresor. Esto asegura que los intereses del niño sean defendidos por expertos en derechos infantiles.

Se estabilizará la nulidad del matrimonio infantil de manera expedita, cerrando una brecha legal que permitía la existencia de uniones forzadas. Estas reformas no estarán sujetas a la prórroga de cambios al Código Penal Federal, lo que permite su aplicación inmediata.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, calificó esta reforma como integral y profunda, necesaria para atender los hechos que más afectan a las mujeres y a la estabilidad familiar en el país.