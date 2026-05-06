Claudia Sheinbaum propone democratizar la elección de la dirección general del IPN

La mandataria mexicana busca implementar una consulta abierta para que la comunidad del Instituto Politécnico Nacional participe en la selección de su próximo director general.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , ha puesto sobre la mesa una iniciativa trascendental que podría cambiar la estructura administrativa y política del Instituto Politécnico Nacional.

Durante su habitual conferencia matutina, la mandataria reveló su intención de implementar un proceso de consulta interna con el objetivo primordial de democratizar la elección de quien asuma la dirección general de la institución en el futuro cercano. Esta propuesta surge en un momento crítico, marcado por tensiones internas y la proximidad del término del mandato de la actual administración.

La presidenta enfatizó que la meta es permitir que la propia comunidad politécnica, integrada por docentes, estudiantes y personal administrativo, tenga una participación activa en la definición de una terna de aspirantes. De esta manera, se buscaría que el perfil seleccionado no sea simplemente una designación vertical, sino el resultado de un consenso basado en las necesidades y aspiraciones de quienes integran el Politécnico.

Este giro hacia la democratización no es un hecho aislado, sino que responde a una convicción personal y política que la presidenta ha mantenido a lo largo de su trayectoria académica y profesional. Sheinbaum vinculó esta propuesta con las luchas históricas por la autonomía y la participación democrática en las universidades públicas de México, recordando sus propios años de militancia y lucha estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para la mandataria, la educación superior debe ser un espacio donde la voz de la comunidad sea escuchada y considerada en la toma de decisiones estratégicas. Al trasladar esta visión al IPN, busca romper con esquemas tradicionales de nombramiento que han predominado durante décadas, promoviendo un modelo de gobernanza más abierto, transparente y representativo de la pluralidad ideológica y técnica que caracteriza a la institución.

En el contexto inmediato, la propuesta cobra relevancia debido a que el periodo de gestión de Arturo Reyes Sandoval está próximo a concluir. Aunque la presidenta ha expresado su respaldo a Reyes Sandoval, describiéndolo como una figura de gran eminencia académica y profesional, también ha reconocido que el instituto atraviesa conflictos internos. Estos problemas están relacionados principalmente con la gestión de los recursos financieros y las disputas naturales que surgen ante una sucesión institucional.

En este sentido, el gobierno federal no solo contempla el cambio en la forma de elección, sino que también analiza la viabilidad de una ampliación presupuestaria. Sheinbaum argumentó que el crecimiento en la matrícula de estudiantes ha sido significativo, superando la capacidad de financiamiento actual, lo que hace imperativo ajustar los recursos para mantener la calidad educativa y la infraestructura necesaria para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Es fundamental señalar que, hasta el momento, esta iniciativa representa una intención política y no una reforma jurídica ya implementada. Actualmente, la Ley Orgánica del IPN establece un mecanismo de designación directa, donde el titular del Ejecutivo Federal es quien nombra al director general por un periodo de tres años, con la posibilidad de una sola ratificación.

Los requisitos legales para ocupar el cargo son estrictos: ser mexicano por nacimiento, tener más de 35 años, poseer un título profesional de nivel superior y contar con una trayectoria destacada en actividades académicas o profesionales vinculadas a la tecnología y la educación. Mientras que para los cargos de directores de escuelas o centros existen ya algunos procesos de auscultación, la cabeza de la institución siempre ha dependía del criterio presidencial.

Si se concreta la propuesta de la presidenta, estaríamos ante un hito histórico para el Politécnico Nacional, ya que se desplazaría el eje de poder desde la Presidencia de la República hacia la comunidad académica y estudiantil. Este cambio no solo afectaría la forma de elegir al líder de la institución, sino que sentaría un precedente para otras instituciones públicas de educación superior en el país, fomentando una cultura de participación ciudadana desde el ámbito educativo.

El debate ahora se centra en cómo armonizar esta voluntad política con el marco legal vigente, ya que cualquier cambio sustancial requeriría modificaciones a la Ley Orgánica, lo que implicaría un proceso de diálogo con el Poder Legislativo y los diversos sectores del IPN para asegurar que la transición sea ordenada y fortalezca la estabilidad institucional





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Claudia Sheinbaum IPN Democratización Educación Superior México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claudia Sheinbaum responde a solicitud de extradición de Rubén Rocha y refuerza colaboración con SinaloaLa presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, tras la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla para reafirmar la colaboración en seguridad. Además, solicitó a la SRE y la FGR analizar las pruebas presentadas por Estados Unidos en la solicitud de extradición contra Rocha, destacando la soberanía nacional como principio no negociable.

Read more »

Claudia Sheinbaum presenta el Plan México para agilizar inversionesLa presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para autorizar de inmediato proyectos de inversión superiores a 2,000 millones de pesos en sectores estratégicos y Polos de Bienestar, como parte del Plan México para facilitar y dar certidumbre a la inversión. El plan busca eliminar trámites y agilizar proyectos públicos y privados, con plazos máximos de 90 días para el resto de inversiones.

Read more »

Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo nos gobernamos: Claudia SheinbaumLa Presidenta advirtió que el de México es un pueblo que puede presumir de libertad y soberanía

Read more »

'La Presidenta de México no se arrodilla ante gobiernos extranjeros': Claudia SheinbaumComo Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta a cadetes del Servicio Militar Nacional (SMN) y encabezó la Ceremonia del 164 Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo.El gobernador Alejandro Armenta Mier, subrayó que la soberanía no se negocia, se defiende.

Read more »

Sheinbaum pide a director del IPN explicar qué “problemas” hubo con fundaciónLa Presidenta dijo que en caso de encontrar alguna irregularidad deberá ser investigada

Read more »

¿A qué hora estará BTS en Palacio Nacional? Abrirán BALCÓN para saludar a ARMYSLa presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la visita de la boy band esta tarde

Read more »