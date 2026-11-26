La presidenta Claudia Sheinbaum envía al Senado una reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para agilizar adopciones, garantizar pensiones y combatir la violencia vicaria en procesos judiciales.

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará este jueves una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares al Senado de la República. El objetivo principal es modificar los procedimientos de justicia familiar para agilizar las adopciones, evitar que los divorcios se prolonguen por disputas económicas y fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la violencia vicaria. Esta propuesta busca reducir drásticamente los tiempos de resolución y eliminar los obstáculos burocráticos que actualmente afectan a millones de familias en el país.

Cifras de casos familiares en tribunales

La justicia familiar constituye la materia más utilizada en los tribunales de las entidades federativas de México. Durante 2024, se registraron cerca de un millón de asuntos familiares, lo que equivale a cuatro de cada 10 casos que llegaron a los tribunales locales. Arturo Zaldívar, quien coordinó la elaboración de la iniciativa, señaló que esta materia es especialmente sensible porque involucra derechos fundamentales de niños, adolescentes, mujeres y familias. Por ello, es necesario eliminar obstáculos procesales que retrasan la resolución de conflictos legales críticos.

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Reformas urgentes en procesos de adopción

Uno de los ejes centrales de la propuesta aborda la situación de los 25,000 y 35,000 niñas, niños y adolescentes que actualmente viven en centros de asistencia en el país. De este grupo, siete de cada 10 estarían en condiciones de ser adoptados, pero enfrentan barreras legales y administrativas significativas. La iniciativa plantea crear un juicio especial por abandono con una audiencia en un plazo de 25 días, además de establecer la participación de las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes desde el inicio del procedimiento. Asimismo, se propone simplificar los juicios mediante una audiencia única y reducir de 90 a 45 días el plazo para emitir certificados de idoneidad.

Eliminación de adopción simple y pensiones

La reforma busca establecer la adopción plena en todo el territorio nacional, eliminando la figura de adopción simple que genera diferencias jurídicas entre hijos biológicos y adoptados en algunas entidades. Esto permitirá una integración jurídica completa con una nueva acta de nacimiento. También se contempla un mecanismo seguro para la entrega voluntaria de menores, donde la resolución sobre la patria potestad podría emitirse en 10 días. Por otro lado, se impulsa que jueces puedan consultar al SAT y bancos para evitar la evasión del pago de pensiones alimenticias, garantizando recursos desde la admisión de la solicitud.

Impacto en divorcios y protección de mujeres

Los datos expuestos indican que dos de cada tres divorcios registrados en 2025 no fueron por mutuo consentimiento. Seis de cada 10 derivaron en desacuerdos sobre bienes o hijos, y el 43% involucró a niñas, niños y adolescentes. Para evitar que los divorcios se conviertan en mecanismos de presión económica contra las mujeres, se propone que en una sola audiencia el juez pueda decretar la disolución del matrimonio. Esto incluye medidas provisionales para garantizar la vivienda, definir la custodia, establecer convivencias y fijar pensiones alimenticias, protegiendo así a los miembros más vulnerables de la familia.

Cronograma de implementación legal

Las modificaciones en materia de justicia familiar entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este calendario es inmediato y no espera el calendario gradual previsto para la implementación del Código Nacional. Esta velocidad en la aplicación busca responder con urgencia a las necesidades sociales actuales. La propuesta de Arturo Zaldívar representa un cambio estructural en el sistema legal mexicano, priorizando el bienestar infantil y la equidad de género en los procesos judiciales familiares.