Claudia Sheinbaum reafirma política exterior de México basada en soberanía y igualdad en Ceremony Marking Revolution's Anniversary

Presidente Claudia Sheinbaum Pardo habló durante la ceremonia por el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad, destacando la política exterior de México basada en la soberanía, igualdad y rechazo a cualquier intento de subordinación. También reivindicó el legado de Venustiano Carranza y el papel del Ejército mexicano en defender la independencia y legalidad republicana.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantiene una política exterior fundada en la soberanía, la igualdad entre naciones y el rechazo a cualquier intento de subordinación, durante la ceremonia por el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad, celebrada este 11 de mayo en el Heroico Colegio Militar en la Ciudad de México.

Ante mandos castrenses, integrantes del gabinete federal, legisladores y representantes del Poder Judicial, la mandataria sostuvo que ‘la soberanía no se negocia, la independencia se defiende todos los días y la relación entre las naciones sólo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición’





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