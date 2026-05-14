Claudia Sheinbaum rechaza reportes de intervención de la CIA en México y denuncia agenda política

La presidenta de México califica de ficción las noticias sobre la participación de la CIA en un operativo cerca del AIFA y critica la falta de reciprocidad de Estados Unidos en extradiciones clave.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha expresado un rotundo rechazo ante las recientes publicaciones de medios internacionales como la cadena CNN y el diario The New York Times, los cuales sugirieron que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, conocida como CIA, habría tenido una participación activa en la explosión de un vehículo ocurrida el pasado mes de marzo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Según los reportes periodísticos, dicho operativo habría resultado en la muerte de dos integrantes de grupos criminales, entre ellos Francisco Beltrán, apodado El Payín. Ante estas revelaciones, la mandataria calificó la información como una construcción mentirosa y una ficción del tamaño del universo, acusando a los medios de incurrir en un sensacionalismo peligroso que busca desestabilizar la percepción de la soberanía nacional.

Sheinbaum enfatizó que es absurdo pensar que el Gobierno de México cuente con unidades especializadas en el uso de explosivos para eliminar a miembros de la delincuencia organizada, subrayando que tales narrativas carecen de sustento fáctico y pretenden crear una realidad alterna sobre la seguridad en el país. En el marco de su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que este tipo de noticias no son aisladas, sino que responden a una estrategia coordinada por grupos de interés ubicados tanto en México como en Estados Unidos.

Según la presidenta, existe un sector compuesto por conservadores y comentócratas que apuestan deliberadamente por el deterioro de la relación bilateral entre ambas naciones. El objetivo de estas acciones sería proyectar una imagen de crisis permanente para justificar una eventual intervención de Estados Unidos en territorio mexicano. Para respaldar su postura, Sheinbaum mencionó que incluso la vocera de la propia CIA desmintió la veracidad de la nota publicada por CNN, lo que demuestra que el reporte fue una invención mediática.

Asimismo, aclaró que, si bien existen permisos para que agencias estadounidenses operen en el país, estos están estrictamente regulados por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, requiriendo acreditaciones específicas y trabajando siempre en estrecha vinculación con la embajada, sin operar de manera clandestina o ilegal en suelo mexicano. Más allá de la polémica mediática, la presidenta vinculó estos sucesos con un contexto de tensiones diplomáticas, especialmente tras la solicitud de Estados Unidos para que México detenga a Rubén Rocha Moya y a otras nueve personas vinculadas presuntamente con el crimen organizado.

En respuesta, Claudia Sheinbaum adelantó que expondrá las inconsistencias y faltas cometidas por la administración estadounidense, particularmente durante el gobierno de Donald Trump, al no atender las solicitudes de extradición emitidas por las autoridades mexicanas. La mandataria reveló que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, le informó sobre múltiples requerimientos sin respuesta, destacando el caso de dos personas ubicadas en territorio estadounidense involucradas en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sheinbaum subrayó que, mientras Estados Unidos exige pruebas bajo sus propias leyes, México ha solicitado la entrega de individuos clave para resolver crímenes atroces y casos de trasiego ilegal de combustible, insistiendo en que cualquier colaboración debe basarse en la reciprocidad, el respeto mutuo y el cumplimiento irrestricto de las leyes de ambos Estados para garantizar la justicia





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