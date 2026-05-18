Claudia Sheinbaum rechaza riesgos de que Estados Unidos designe a Morena como organización terrorista

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya riesgos de que Estados Unidos designe como organización terrorista a Morena, luego de que algunos de sus integrantes han sido acusados de tener vínculos con el narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya riesgos de que Estados Unidos designe como organización terrorista a Morena , luego de que algunos de sus integrantes han sido acusados de tener vínculos con el narcotráfico.

"No, ningún riesgo", dijo este lunes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a 10 funcionarios mexicanos de tener vínculos con el narcotráfico y de delitos de armas, entre ellos a Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y Enrique Inzunza, senador de la República. Ambos fueron postulados por Morena. La semana pasada, dos de los 10 señalados, Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, quedaron en custodia de las autoridades estadounidenses





ExpPolitica / 🏆 15. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estados Unidos Morena Organización Terrorista Finescojos De Narcotráfico Petitorio Por Morena

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Nadie nos va a arrebatar la Transformación': Claudia Sheinbaum lanza fuerte advertencia desde YucatánDesde Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ni los gobiernos extranjeros ni la oposición del pasado frenarán el avance de su movimiento

Read more »

Claudia Sheinbaum Pardo promete apoyo a transformación del pueblo y combate a corrupción en MéxicoLa presidenta federal Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso en defender la Cuarta Transformación de Morena, la transformación del pueblo de México. También denunció la corrupción y la falta de infraestructura que priva a la población de acceso al agua potable, una situación que afecta a las personas en distintos municipios y durante décadas. Así mismo, rechazó que ningún gobierno extranjero le arrebara de manera significativa la transformación a México.

Read more »

Claudia Sheinbaum inaugura el Hospital General Dr. Agustín O'Horán en MéridaLa presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la firma del convenio entre el Gobierno de México y el estado de Yucatán para la integración de la entidad al sistema IMSS-Bienestar

Read more »

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum hoy lunes 18 de mayoComo cada lunes, se presentan las secciones 'Quién es quién en los precios' y 'Humanismo Mexicano'

Read more »