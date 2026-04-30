Claudia Sheinbaum recibe al ministro de Exteriores de España para fortalecer lazos culturales y bilaterales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de España, Juan Manuel Albares, para discutir la cooperación entre ambos países, con un enfoque especial en la promoción de la cultura mexicana en España. Durante el encuentro, se destacó la importancia de reconocer y abordar los aspectos históricos complejos de la relación bilateral.

La noche del miércoles 29 de abril, la presidenta de México , Claudia Sheinbaum , recibió en Palacio Nacional al ministro de Relaciones Exteriores de España , Juan Manuel Albares Bueno.

Durante el encuentro, ambos funcionarios abordaron temas relacionados con la cooperación bilateral y la promoción de la cultura mexicana en territorio español. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer los lazos entre ambos países, especialmente en el ámbito cultural.

'Recibí en Palacio Nacional al Ministro de Relaciones Exteriores de España, Juan Manuel Albares Bueno. Hablamos de la cooperación entre ambas naciones y le propuse continuar con exposiciones en España que muestren la grandeza cultural de México', escribió la mandataria. La presidenta hizo referencia a iniciativas como la exposición 'La mujer en el México indígena', que se llevó a cabo recientemente en colaboración con España.

Esta muestra cultural busca resaltar la riqueza histórica y artística de México, así como promover un diálogo más profundo entre las dos naciones. Por su parte, el ministro Albares, quien ha ocupado el cargo de titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde julio de 2021, ha sido un actor clave en la política exterior española. Con una amplia trayectoria como diplomático, ha trabajado en el fortalecimiento de los vínculos entre España y América Latina, incluyendo México.

Durante su visita, Albares reconoció que la historia compartida entre ambos países incluye episodios de 'dolor e injusticia' hacia los pueblos originarios, y enfatizó la necesidad de admitir y lamentar estos hechos.

'La relación bilateral es una historia muy humana y, como todo lo humano, con claroscuros', declaró el ministro durante la inauguración de la exposición mencionada. Este reconocimiento refleja un esfuerzo por abordar de manera sincera y constructiva los aspectos más complejos de la historia común, al tiempo que se promueve una colaboración más estrecha en áreas como la cultura, la educación y el comercio.

La visita del ministro Albares a México se enmarca en un contexto de renovado interés por parte de España en fortalecer sus relaciones con América Latina, especialmente en un momento en el que ambos países buscan ampliar su cooperación en temas de interés mutuo, como la lucha contra el cambio climático, la innovación tecnológica y la promoción de los derechos humanos





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