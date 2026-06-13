Claudia Sheinbaum reconoce la labor de las maestras y maestros y asegura que la educación pública es la mejor de México

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de las maestras y maestros del país y aseguró que la educación pública es la mejor de México. Durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en Colima, Sheinbaum habló de la importancia de la educación y de los profesores, y recordó sus tiempos como maestra y cómo prácticamente no reprobó a casi nadie.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este viernes la labor de las maestras y maestros del país y aseguró que la educación pública es la mejor de México.

Durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en Colima, la mandataria aseguró que "la escuela pública es la mejor y eso es gracias a las maestras y a los maestros, al magisterio nacional que dan todo las niñas y por los niños". Un día después de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, y aunque siguen en las calles sin llegar a acuerdos, Sheinbaum habló de la importancia de la educación y de los profesores.

"La escuela pública es la mejor educación. ¿Si han oído que son mejores las escuelas particulares, las privadas? han oído eso? Pues no es cierto. La escuela pública es la mejor y eso es gracias a las maestras y a los maestros, al magisterio nacional, que dan toda por las hijas, por los hijos de ustedes, por las niñas y por los niños", dijo la presidenta.

Como mamás, como papás, lo primero que le damos a nuestros hijos, a nuestras hijas es amor. Y lo segundo que queremos es darle la mejor educación posible y para eso sirven las becas, mismas que no deben ser conforme a las calificaciones sino para todos, como las Rita Cetina, que entrega el gobierno. Sheinbaum también recordó sus tiempos como maestra y cómo prácticamente no reprobó a casi nadie y como cuando sus hijos estudiaban había gastos por hacer.

"Cuando llegaba agosto siempre había gastos Que el uniforme, que los cuadernos. Y siempre está uno con el pendiente de cómo va a juntar el recurso para los niños y las niñas. Entonces ahora todas y todos los niños de primaria tienen la beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares", dijo.

La presidenta recomendó a los niños presentes, que fueron su publico, que jueguen y hagan deporte y dediquen poco tiempo al celular y las redes sociales, e incluso jugó el juego "six-seven" con ellos. Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que integrantes de la CNTE suman 12 días en huelga en la capital, que se acompañaron de diversas movilizaciones, incluida la de este jueves que se llevó a cabo en el marco de la inauguración del Mundial, como parte de sus exigencias laborales y de seguridad social.

Tras pasada la inauguración del Mundial, este viernes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló una mesa tripartita que tenía programada con las cuatro secciones de la CNTE en la Ciudad de México. En tanto que la presidenta, durante la mañanera de este día, cuestionó el diálogo con la CNTE ya que dijo, mantienen la misma posición desde el inicio ante las propuestas del gobierno federal.

"Hubo diálogo hasta hace dos días, pero qué caso tiene el diálogo si se siguen manteniendo en la misma posición. Aquí hemos hecho varios planteamientos, además en la mesa dicen una cosa y luego hacen otra cosa afuera, pero no va a haber represión, no reprimimos a nadie, y la demanda de los profesores en los estados se sigue atendiendo", dijo





ExpPolitica / 🏆 15. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Education Maestras Maestros Educación Pública Beca Rita Cetina Utilos Escolares Uniformes Escolares Movilizaciones CNTE Copa Mundial De Futbol 2026 Movilizaciones En La Capital Dialogo Con La CNTE Exigencias Laborales Y De Seguridad Social Mesa Tripartita Presidencia Mañana Dialogo Posicion Exigencia Demanda Represión Reprimir Profesor Estado Utilidad Uniforme Celular Redes Sociales Juego Six-Seven

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claudia Sheinbaum FESTEJA el primer gol de México contra Sudáfrica en el Mundial 2026: VIDEOLa presidenta Claudia Sheinbaum festejó el gol de Julián Quiñones en el Fan Fest del Deportivo Hermanos Galeana, acompañada por Clara Brugada y miles de aficionados durante el partido inaugural contra Sudáfrica.

Read more »

Claudia Sheinbaum canta “Cielito Lindo” durante debut de México en la Copa Mundial 2026La presidenta de México entonó esta tradicional canción mexicana durante el partido del Tri contra Sudáfrica

Read more »

Manifestaciones bloquean la México-Cuernavaca durante inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de MéxicoEl 11 de junio, grupos de manifestantes y activistas protestaron contra el Gobierno en varias alcaldías de la capital mexicana, coincidiendo con la inauguración de la Copa Mundial 2026. Los normalistas y padres de Ayotzinapa lideraron bloqueos, entre ellos la carretera México-Cuernavaca, lo que generó enfrentamientos y disturbios en la ciudad. Las autoridades informaron haber asegurado dispositivos explosivos y mantienen diálogo con los protestantes.

Read more »

'El que apueste en contra de México, siempre le va a ir mal', asegura Claudia SheinbaumLa mandataria celebró el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica durante la inauguración de la Copa Mundial 2026

Read more »