La gobernadora de la Ciudad de México respaldó a Andy López Beltrán frente a las críticas de Ricardo Salinas Pliego y anunció la apertura de expedientes del Fobaproa para esclarecer sus negocios. El anuncio se hizo durante su conferencia matutina del 11 de noviembre de 2026.

Durante la conferencia matutina del 11 de noviembre de 2026, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo a Andy López Beltrán después de que el empresario fuera criticado por el multimillonario Ricardo Salinas Pliego. La respuesta de Sheinbaum coincidió con su propuesta de abrir archivos del Fobaproa para revisar el historial financiero del hombre de negocios.

Respuesta a las críticas de Salinas Pliego

Sheinbaum recomendó que los ciudadanos vean el vídeo publicado por el hijo del expresidente, en el que López Beltrán contrarresta los comentarios negativos que circulan en la prensa. La gobernadora destacó que López Beltrán "ha sido víctima de ataques y no había salido a dar su versión", citando el hecho de que previamente no se había presentado públicamente ante la controversia.

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El vídeo de López Beltrán no solo responde acusaciones, sino que también detalla su trayectoria empresarial y las razones de su aparición política. Según Sheinbaum, "los cuestionamientos merecen atención pública" porque el empresario afirma tener aspiraciones políticas.

Revisión de los expedientes del Fobaproa

El anuncio de la apertura de expedientes del Fobaproa fue una de las piezas centrales de la conferencia. Sheinbaum explicó que la documentación permitiría conocer "con mayor detalle los mecanismos utilizados durante el rescate financiero de empresas y bancos en la década de los noventa".

La Gobernadora afirmó que, "sería conveniente abrir los expedientes para esclarecer las condiciones de esas operaciones y determinar quiénes resultaron beneficiados."

Consecuencias para los negocios de López Beltrán

El documento del Fobaproa mostró que la empresa de López Beltrán recibió recursos bajo el esquema de rescate, y que posteriormente fue adquirida a un precio "considerablemente menor". Por lo antes expuesto, la gobernadora busca una revisión profunda de los expedientes para descifrar los supuestos beneficios económicos que se generaron durante la operación de rescate.

Las declaraciones de Sheinbaum generan incertidumbre y análisis en la comunidad empresarial y en los medios de comunicación. Mientras los críticos exigen mayor transparencia, la presidenta de la Ciudad de México invita al público a revisar la evidencia y la documentación oficial para esclarecer las condiciones y los beneficios que supongo surgieron durante la crisis bancaria de los años noventa.