Claudia Sheinbaum responde a solicitud de extradición de Rubén Rocha y refuerza colaboración con Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, tras la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla para reafirmar la colaboración en seguridad. Además, solicitó a la SRE y la FGR analizar las pruebas presentadas por Estados Unidos en la solicitud de extradición contra Rocha, destacando la soberanía nacional como principio no negociable.

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, tras la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha , ordenó al Gabinete de Seguridad viajar a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla y reafirmar los acuerdos de colaboración en materia de seguridad en la entidad.

Sheinbaum destacó que, en el contexto de la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha y otros funcionarios, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que pida a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar si existen pruebas suficientes para proceder con la petición. La mandataria explicó que la solicitud surge de una denuncia presentada en una oficina del distrito sur de Nueva York, por lo que la Cancillería cuestionó la urgencia de la detención, ya que no se han presentado pruebas que justifiquen la medida.

La FGR, por su parte, solicitó más elementos probatorios para evaluar la procedencia de la extradición. Sheinbaum enfatizó que, en este caso, la soberanía nacional es un principio no negociable, independientemente del partido político al que pertenezca el gobernador involucrado.

'Nunca en la historia se había solicitado con tanta urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador', afirmó, destacando que su gobierno defenderá la soberanía y la justicia. La presidenta también cuestionó la filtración de información a los medios, preguntándose '¿Qué objetivo tenía sacarlo de ocho columnas si saben que debería haber confidencialidad?

'. Además, rechazó las críticas por su visita a Palenque, programada con anterioridad para supervisar la conexión entre el Tren Interoceánico y el Tren Maya, asegurando que no se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir apoyo político, como algunos sectores han sugerido. Sheinbaum recordó que, durante su administración, México extraditó a 94 líderes de organizaciones criminales a Estados Unidos, lo que contribuyó a una reducción del 44% en los homicidios registrados en el país.

También mencionó la detención de alcaldes vinculados al crimen organizado, como el de Tequila, afiliado a Morena, y el de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, cuyos familiares también están siendo investigados por presuntos nexos con el huachicol. La mandataria criticó lo que calificó como una campaña de la derecha nacional e internacional para vincular su gobierno con la corrupción, tras la solicitud de extradición contra Rocha.

'Nosotros no protegemos a nadie. Llegamos al poder para acabar con el régimen de corrupción', afirmó, destacando que, gracias a la lucha contra la corrupción, se han destinado más de un billón de pesos a programas de bienestar y se han sacado de la pobreza a 13.5 millones de personas.

Según el gobierno federal, existe confusión en torno a la solicitud de extradición, ya que el Tratado de Extradición establece dos procedimientos distintos: una solicitud formal de extradición y una solicitud de aprehensión con fines de extradición, en caso de urgencia por posible sustracción u obstrucción de la justicia. El gobierno mexicano interpreta que la petición presentada la semana pasada fue una solicitud de aprehensión por urgencia, pero considera que no está acreditada la necesidad de esta medida.

Por ello, se requerirán más pruebas para justificar la urgencia, y una vez recibidas, se iniciará un plazo de 60 días para que la FGR remita el expediente a un juez de control, quien determinará si la solicitud es procedente





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