La presidenta Claudia Sheinbaum mantendrá una reunión con Donald Trump para abordar negociaciones del T-MEC, con asistencia de Ebrard y Velasco.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmará un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, una cita que no estaba originalmente programada dentro de la agenda de la cumbre APEC 2026 en China. Este diálogo se suma a los más de 50 procesos técnicos ya sostenidos entre ambos gobiernos, con el objetivo central de avanzar en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Negociaciones Técnicas sobre el T-MEC

El encuentro está diseñado para ser breve y se centrará específicamente en el estado actual de las conversaciones comerciales y los avances institucionales entre las dos potencias norteamericanas. México y Estados Unidos han mantenido una defensa activa de sectores clave como el industrial, el mercado del acero, el aluminio y la industria automotriz durante estos ciclos de discusión.

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El marco legal de estas relaciones sigue siendo el tratado vigente hasta el año 2036. Esta situación se debe a que la administración Trump decidió negarse a una renovación automática de dieciséis años, lo que obliga a los gobiernos a realizar revisiones y negociaciones anuales para mantener la operatividad del comercio bilateral sin interrupciones.

Asistencia de Secretarios Gubernamentales

Para sostener este diálogo de alto nivel, Claudia Sheinbaum no actuará en soledad. Contará con la presencia y apoyo técnico de Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, y de Roberto Velasco, quien dirige la Secretaría de Relaciones Exteriores. La combinación de estas figuras busca garantizar que tanto las dimensiones económicas como las diplomáticas del acuerdo estén completamente representadas.

El contexto inmediato previo a esta cita incluye la visita de la mandataria mexicana al Grupo Hospitalario Luohu. Durante ese recorrido, Sheinbaum Pardo expresó su admiración por la capacidad de atención médica y la implementación de tecnología avanzada en las instalaciones, demostrando su interés en el desarrollo infraestructural y tecnológico.

Próximos Pasos en la Agenda G20

Tras las interacciones en Asia, la próxima oportunidad formal para Claudia Sheinbaum y Donald Trump podría presentarse en Doral, Miami, Florida. Esta posibilidad se vincula con la celebración de la reunión del G20, la cual está programada para desarrollarse entre el 14 y el 15 de diciembre.

La presidenta de México ha confirmado su asistencia a la cita internacional en Estados Unidos, donde participará activamente en los eventos oficiales. Además, informaron que asistirá a la cena de estado ofrecida por el gobierno chino para los líderes políticos y jefes de Estado, integrando la diplomacia multilateral con los bilaterales estratégicos.