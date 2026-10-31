El presidente mexicano Claudia Sheinbaum asistió al funeral del pionero de la democracia Cuauhtémoc Cárdenas, con la presencia de destacados políticos y autoridades nacionales que participaron en la ceremonia oficial y la conmemoración pública.

La cantante y activista mexicana Claudia Sheinbaum Pardo llegó al mediodía para rendir su último homenaje al respetado cuate y pionero de la democracia mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El presidente de México asistió al funeral en el Panteón Francés de San Joaquín y, junto a otros dignatarios y periodistas, entregó un homenaje de honor al que se reconoce como el bastón de la lucha por un México más justo y abierto. Cárdenas Solórzano, cuyo legado político abarca décadas de defensa de la participación ciudadana, el sistema electoral y la transparencia gubernamental, dejó una huella que resonó tanto entre sus aliados como entre sus críticos.

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Figuras políticas asistieron al homenaje a Cárdenas

Al llegar al lugar de los encuentros finales, la mandataria contó con la presencia de incontables figuras políticas y sociales que compartieron el compromiso de Cárdenas para hacer vibrar la democracia en el país. Entre los asistentes se encontraban Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI, y Jorge de la Vega Domínguez, quien presidió el mismo partido en 1988, antes al gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

La lista se extendió con la presencia del exgobernador de Michoacán César Nava y del exjefe del PAN José González Morfín, quien heló los honores de ex presidente. Las perlas del poder, como el fiscal general Ernestina Godoy Ramos, Clemente Ebrard Casaubón, secretario de Economía, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada, también mostraron el apoyo a la causa de la política integral de Cárdenas.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores Higinio Martínez Miranda y su correligionario Ricardo Monreal Ávila se unieron al homenaje para recordar la importancia política de su trabajo. El hijo de Cárdenas Solórzano, Lázaro Cárdenas Batel, compartió la idea de que su padre sería incinerado el pasado día, pero transformó el memorial en una ceremonia de cremosión que se pospuso para hoy y que se realizaría en el Palacio de Bellas Artes.

Plano conmemorativo y ceremonia virtual honor a Cárdenas

En esa ocasión, la ciudad obsequiará al maestro con un plano de conmemoración y el jurado, el que dejará una partida de la entrada al cuerpo, además de una jornada de homenaje vía virtual para aquellos que no puedan visitar el lugar. La presidenta Morena, Ariadna Montiel, firmó el sentimiento que los también ejercerán del guion preparado en Octubre.

El homenaje final de la Cumbia de Cárdenas será ocupació de la oficina y presentará el bloque de la madre y la única que él tratan los articulados con la comunidad.