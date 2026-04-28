Claudia Sheinbaum se reúne con Esteban Moctezuma y destaca su labor diplomática

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el trabajo del embajador Esteban Moctezuma en la relación México-EEUU y anunció que continuará colaborando con el gobierno. También se abordaron otros temas de actualidad, como la detención de 'El Jardinero' y los huracanes en el Pacífico.

Claudia Sheinbaum se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma , y con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en un encuentro que tuvo lugar el 27 de abril de 2026.

Durante la reunión, la presidenta destacó el papel fundamental que Moctezuma ha desempeñado en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en momentos críticos. Sheinbaum expresó que el embajador ha representado a México con dignidad y fortaleza, y lo agradeció por su trabajo en temas clave, como la reducción de impuestos a las remesas enviadas desde Estados Unidos, lo que benefició a la comunidad migrante mexicana.

La mandataria también anunció que, aunque Roberto Lazzeri Montaño será el nuevo embajador, Moctezuma continuará colaborando con el gobierno federal en un nuevo encargo, aunque aún no se han revelado detalles sobre su futuro rol. Sheinbaum destacó la importancia de la unidad entre los partidos políticos mexicanos en temas esenciales, como se demostró durante las reuniones con el Senado estadounidense, donde participaron representantes de todas las fuerzas políticas.

Además, la presidenta resaltó el trabajo conjunto del gobierno federal para proteger a las familias que dependen de las remesas, aunque subrayó que la labor diplomática de Moctezuma fue clave para lograr resultados favorables. Por su parte, el embajador agradeció la confianza de Sheinbaum y se mostró entusiasmado por continuar trabajando en proyectos futuros.

Mientras tanto, en otros temas de actualidad, se reportó que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua no fue comunicada a las autoridades de la fiscalía local, según una investigación que reveló que los agentes operaban desarmados y con el rostro cubierto. En Nayarit, la detención del presunto criminal conocido como 'El Jardinero' provocó incendios en vehículos y negocios, así como la suspensión de salidas de autobuses desde Puerto Vallarta.

También se difundió un video de la captura de 'El Jardinero', donde se le observa saliendo de un conducto de desagüe. En otro orden de ideas, el periodista Ariel Moutsatsos narró cómo cubrió en vivo un incidente durante la cena de corresponsales, destacando la importancia de no quedarse 'escondidos bajo la mesa'. Por último, se advirtió que el Pacífico mexicano enfrentará huracanes intensos en los próximos meses, con el fenómeno 'El Niño' alcanzando su punto máximo en septiembre





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