Claudia Sheinbaum to deliver second anniversary report in Mexico City

Mexican President Claudia Sheinbaum will deliver an annual report on her administration's first six months, marking the second anniversary of her election victory.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , encabezará este domingo 31 de mayo un informe nacional con motivo del segundo aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024.

El evento ha generado expectativa entre simpatizantes y ciudadanos interesados en conocer el balance de los primeros meses de su administración. De acuerdo a lo informado por la propia mandataria durante su conferencia matutina, el acto se realizará en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, luego de descartarse el Zócalo capitalino como sede debido a la instalación de actividades programadas para los próximos días.

¿A qué hora es el informe de Claudia Sheinbaum hoy 31 de mayo? La presidenta confirmó que el informe comenzará a las 10:30 de la mañana este 31 de mayo. El mensaje estará dirigido a la ciudadanía como un ejercicio de rendición de cuentas y conmemoración de los dos años de la elección presidencial que la convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México. ¿Dónde será el informe de Sheinbaum?

El evento tendrá lugar en el Monumento a la Revolución, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La mandataria confirmó la sede durante una de sus conferencias matutinas y señaló que se espera la asistencia de simpatizantes, funcionarios y representantes de distintos sectores. ¿Dónde ver en vivo el informe de Claudia Sheinbaum?

Además de poder seguir aquí en El Heraldo de México el minuto a minuto, el mensaje será transmitido en plazas públicas de las 32 entidades federativas mediante pantallas instaladas por autoridades y simpatizantes del movimiento. También podrá seguirse a través de los canales oficiales del Gobierno de México y de las redes sociales de la Presidencia.

Aunque la presidencia no ha adelantado el contenido completo del mensaje, se espera que Sheinbaum haga un balance de los avances de su gobierno en materia de programas sociales, infraestructura, seguridad, economía y reformas impulsadas durante sus primeros meses al frente del Ejecutivo Federal. El informe también coincide con la cercanía del segundo aniversario de la elección presidencial de 2024, por lo que podría incluir referencias al respaldo ciudadano obtenido en las urnas y a los objetivos planteados para la segunda mitad de su administración.

En vivo 08:11 Hrs Listo el Monumento a la Revolución Por Noemí Gutiérrez En el Monumento a la Revolución ya se encuentra todo listo para que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabece a las 11:00 horas el acto denominado ‘Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo’





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