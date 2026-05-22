Claudia Sheinbaum y UE firmaron Acuerdo Global Modernizado entre países

Durante una reunión en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum asistió al Presidente de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, para anunciar la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, con el propósito de actualizar y ampliar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió la visita en Palacio Nacional de la Presidenta de la Comisión de la Unión Europea , Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Tras una reunión, anunciaron la firma del Acuerdo Global Modernizado entre ambas naciones, con el objetivo de actualizar y ampliar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes, tras más de veinticinco años de vigencia del acuerdo original entre México y el bloque europeo. Durante la ceremonia en el Patio de Honor de Palacio Nacional, la mandataria mexicana y los funcionarios europeos firmaron el Acuerdo Global Modernizado, así como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, firmaron el Acuerdo Comercial Interino (ACI).

También estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, quienes firmaron el documento para establecer un diálogo estratégico en asuntos globales entre México y la Unión Europea





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