La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el mandatario chino Xi Jinping firmaron acuerdos en Shenzhen para fortalecer la ciencia, la agricultura y la energía limpia en una nueva etapa bilateral.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países han entrado en una fase renovada durante su encuentro oficial con el líder chino, Xi Jinping.

Esta declaración formal se realizó en Shenzhen, China, confirmando el inicio de una nueva era de cooperación centrada en el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida para ambas naciones.

Encuentro oficial en Shenzhen bajo el APEC

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El primer ministro chino recibió a la mandataria mexicana en el complejo Kylin Villa, ubicado en la zona montañosa y verde de Xili dentro de la ciudad de Shenzhen. Este lugar sirvió de escenario para la primera cita oficial entre ambos líderes en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), destacando la importancia estratégica de esta reunión bilateral en el contexto regional asiático.

Foco en ciencia, agricultura y energías limpias

Sheinbaum detalló las áreas prioritarias donde México busca profundizar su vínculo técnico y comercial con el gigante asiático. Entre los sectores clave mencionados se encuentran la ciencia y la tecnología, la agricultura, las energías limpias, la gestión de recursos hídricos, la salud pública y la colaboración cultural junto con el turismo. Este enfoque multidisciplinario refleja una voluntad política clara de diversificar las interacciones más allá del comercio tradicional.

Delegaciones técnicas y ministeriales presentes

La alta comitiva mexicana que acompañó a la presidenta incluyó a figuras clave del gabinete federal, lo que subraya la transversalidad de los temas abordados. Participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el titular de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Energía, Luz Elena González; la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena; y el secretario de Salud, David Kershenobich. Su presencia facilitó un diálogo directo y especializado entre los departamentos gubernamentales responsables de implementar los futuros acuerdos bilaterales.

Contexto económico y volumen comercial histórico

El diálogo entre Sheinbaum y Xi Jinping se enmarca en un contexto comercial de gran volumen y relevancia estratégica. México se consolida como el segundo mayor socio comercial de China en América Latina, un estatus respaldado por datos oficiales que indican que el comercio bilateral superó los 100 mil millones de dólares desde el año 2023. Esta cifra histórica justifica la necesidad de formalizar una relación basada en principios de amistad profunda y objetivos de desarrollo mutuo.

Compromiso de continuidad en los acuerdos bilaterales

La presidenta Sheinbaum expresó formalmente su deseo de que el vínculo entre ambas naciones se construya sobre bases de prosperidad compartida y cooperación constante. Durante la reunión, hizo votos ante la delegación china para garantizar la continuidad de los acuerdos establecidos y asegurar que el trabajo conjunto se mantenga en el tiempo. Este compromiso institucional busca transformar la amistad diplomática en resultados tangibles para los ciudadanos de ambos países a largo plazo.