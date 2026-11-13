Claudio Suárez advierte sobre presión en Rafa Márquez y defiende Liga MX

Claudio Suárez analiza la gestión de Rafa Márquez, la convocatoria con Armando León y la importancia del proyecto largo en la Selección Mexicana de fútbol.

La Selección Mexicana se enfrenta a su primer reto serio bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, quien no ha comenzado su etapa con resultados favorables. Claudio Suárez, leyenda del balompié nacional, ha emitido declaraciones clave sobre la situación actual del Tricolor y las exigencias que recaen sobre el estratega michoacano. La entrevista con La Razón ofrece una perspectiva interna sobre los desafíos que enfrenta el equipo.

Resistencia ante la presión del entrenador

El exdefensor ha señalado que Márquez debe prepararse para la intensa presión mediática y pública que caracteriza a la selección nacional. Suárez explica que siempre se considera al estratega el primer responsable cuando ocurren situaciones adversas durante los partidos. Ha vivido experiencias similares con técnicos anteriores como Miguel Mejía Barón, quienes reciben elogios tras éxitos iniciales pero enfrentan ataques severos al fallar. Márquez conoce este ciclo y Suárez considera que posee el carácter necesario para soportar las críticas constantes. La afición suele reaccionar con euforia ante la victoria, llegando a exigir cargos políticos, pero abandona al entrenador en los malos momentos. Esta realidad psicológica es parte fundamental del cargo.

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Cambio generacional y la llamada de Armando León

Rafa Márquez busca renovar el cuadro nacional incorporando jóvenes talentos, siendo Gilberto Mora una de las figuras que más atención despierta. Sin embargo, Suárez advierte que la hinchada no debe depositar sus esperanzas en un solo futbolista individual. México necesita funcionar como un conjunto sólido y no depender de estrellas aisladas. El entrenador debe encontrar un sistema que se adapte perfectamente a las características del plantel actual. Los jugadores llamados tienen la obligación de entregarlo todo en cada encuentro para asegurar el éxito colectivo. Esta filosofía busca garantizar una competencia estable y predecible en el futuro cercano.

Armando León y la calidad de la competencia local

La convocatoria incluye a Armando León, delantero del NK Osijek en Croacia, lo cual ha generado sorpresa en el ámbito futbolístico. Suárez confesó desconocer al jugador previamente, destacando que es inusual convocar asomeone para partidos oficiales sin verlo en amistosos previos. Menciona a Henry Martín como ejemplo contrario, ya que lleva once goles jugando para el América y tiene mayor visibilidad local. Suárez sostiene firmemente que la Liga MX es superior a la liga croata, la cual considera limitada en su nivel de competencia. A pesar de que León juega en Europa, la estructura del campeonato nacional ofrece mejores condiciones para el desarrollo ofensivo. Esta postura refleja un desacuerdo con la tendencia de priorizar jugadores en ligas europeas de segundo nivel.

Necesidad de proyectos de largo plazo en el Tricolor

La experiencia en la pasada Copa del Mundo, donde se alcanzaron los octavos de final bajo Javier Aguirre, evidencia la falta de continuidad en los entrenadores. Aguirre llegó cuando el equipo ya presentaba graves problemas tras la salida de Tata Martino, cuyo paso en Qatar fue considerado un fracaso total. La llegada posterior de Diego Cocca y el cambio inmediato a Jimmy Lozano han interrumpido cualquier tipo de seguimiento técnico coherente. Suárez afirma que estos procesos cortos impiden competir al nivel internacional que se requiere. Se necesitan iniciativas que perduren por varios años para construir una base sólida. La falta de planificación estratégica ha debilitado la competitividad del equipo en escenarios globales.

Defensa del formato de ascenso y descenso

El tema de un proyecto a largo plazo también implica mejorar la competencia interna dentro de la Liga MX. Suárez se pronuncia claramente a favor del retorno del ascenso y el descenso, formatos que fueron eliminados recientemente. Su eliminación ha reducido la rivalidad dentro del torneo, afectando directamente el nivel de los jugadores. Muchos talentos surgieron precisamente de la lucha por mantenerse en la categoría máxima. La competencia por no descender aporta experiencia crucial y motiva a los futbolistas a rendir al máximo. En las últimas temporadas, los equipos cercanos a la zona peligrosa parecen estar preparando sus vacaciones prematuramente.

Suárez recuerda la época en la que el último partido se jugaba a vida o muerte. Estas situaciones generaban encuentros con la intensidad de una final absoluta. Dicha presión es esencial para el crecimiento tanto de los futbolistas como de la liga en general. Sin esta competencia interna, el desarrollo de los jugadores se estanca y el nivel general disminuye. La recuperación de este sistema sería un paso fundamental para fortalecer el futbol mexicano y asegurar que la Selección Mexicana pueda competir con garantías en el futuro.