Clausura 2026: Cuartos de Final de Ida Rompen Récords y Dejan Emoción en la Liga MX

Los partidos de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 superaron las expectativas con 16 goles y resultados sorprendentes, incluyendo un empate en el Clásico Capitalino y victorias de visitantes. La Comisión Disciplinaria sancionó al América por una omisión en las sustituciones.

Los partidos de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 han dejado una estela de emoción y récords en la Liga MX. Con un total de 16 goles anotados en los cuatro encuentros, esta fase del torneo ha superado la marca más alta desde el Apertura 2019, demostrando una intensidad competitiva que cautiva a los aficionados.

La lucha por el campeonato se mantiene abierta y vibrante, con resultados que desafían las expectativas y prometen una revancha llena de suspenso. La estadística de 60 goles marcados en los minutos finales del torneo refuerza la idea de que cada partido se decide hasta el último segundo, exigiendo el máximo esfuerzo y concentración de los jugadores.

El Clásico Capitalino entre América y Pumas fue uno de los puntos culminantes de esta jornada, ofreciendo un espectáculo memorable que culminó en un empate 3-3. Este resultado, apenas el tercero en la historia de la rivalidad donde ambos equipos anotan tres goles, subraya la paridad y el nivel de competencia entre estos dos equipos emblemáticos.

Juninho sorprendió al abrir el marcador para Pumas en el minuto 2, marcando uno de los goles más rápidos en la historia de los enfrentamientos de Liguilla entre América y Pumas. La capacidad de los equipos para mantener la intensidad y la concentración durante todo el partido ha sido clave en estos encuentros de ida, y se espera que esta tendencia continúe en los partidos de vuelta.

La fase de cuartos de final también ha revelado una tendencia interesante en cuanto a los resultados como visitante. Dos equipos, Cruz Azul y Pachuca, lograron obtener victorias en territorio ajeno, lo que podría ser un factor determinante en la búsqueda del pase a las semifinales. Históricamente, los equipos que ganan de visita en esta etapa del torneo tienen una mayor probabilidad de avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, el recuerdo del Apertura 2019 sirve como advertencia, ya que en ese torneo un equipo que había ganado el primer partido terminó siendo eliminado en la vuelta. En Guadalajara, Tigres reafirmó su dominio sobre Chivas, extendiendo su racha invicta a nueve partidos. El joven delantero Diego Chicha Sánchez tuvo un debut prometedor en Liguilla, anotando un gol en tan solo 10 minutos de juego.

Por otro lado, Cruz Azul consolidó su superioridad histórica sobre el Atlas, logrando su victoria número 64 en los enfrentamientos entre ambos equipos. El nigeriano Christian Ebere se convirtió en el primer jugador africano en anotar un doblete en un partido de Liguilla, dejando su huella en la historia del torneo. La emoción y la sorpresa han sido constantes en esta fase de cuartos de final, y se espera que los partidos de vuelta sean igual de emocionantes y competitivos.

La Concachampions espera a los ganadores. La Comisión Disciplinaria de la FMF ha reconocido una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores del América durante el partido de ida de los cuartos de final contra Pumas.

Sin embargo, el organismo ha determinado que esta omisión no constituye una alineación indebida, por lo que el partido de vuelta se llevará a cabo según lo programado el próximo domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. La Comisión Disciplinaria ha impuesto una multa económica al América y ha anunciado una posible sanción interna para el cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander.

El incidente se produjo en el minuto 62, cuando se permitió el ingreso del jugador número 22 al terreno de juego en sustitución del jugador número 32, de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción cerebral. Miguel Vázquez había salido de cambio por Thiago Espinoza, pero este último regresó al campo de juego tras la lesión de Sebastián Cáceres, luego de ser empujado por Paulo Victor, asistente técnico de André Jardine.

Esta acción generó una gran polémica y fue objeto de investigación por parte de la Comisión Disciplinaria. La decisión de la Comisión Disciplinaria ha generado reacciones mixtas entre los aficionados y los analistas deportivos, algunos de los cuales consideran que la sanción impuesta al América es insuficiente. El partido de vuelta entre América y Pumas promete ser un encuentro crucial, en el que ambos equipos buscarán asegurar su pase a las semifinales del Clausura 2026





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