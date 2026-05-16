Clausura 2026 Liga MX Femenil: América vs Rayadas

Jugadores y aficionados de América y Rayadas se enfrentan en la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. América llega con desventaja en el marcador de 1-0 y deben tener una noche mágica en su casa y ante su gente. La mejor ofensiva y récord de puntos para la institución en el certamen regular. Si quieren tener ventaja en el global, deben ganar por dos anotaciones. Durante toda la campaña, afición y jugadores han tenido una buena comunión. La retransmisión será GRATIS y EN VIVO en la Libertadores MX Website, en VivoTV y en Fox Sports.

llega con desventaja en el marcador de 1-0, por lo que deben tener una noche mágica en su casa y ante su gente. La mejor ofensiva y récord de puntos para la institución, por lo que el planteamiento en la semifinal de ida ante los fue sorpresivo, al salir con línea de 5 y defender.

Ahora en su casa deberán salir a atacar, pues deben ganar sí o sí. Es claro; ganar por cualquier marcador o por lo menos por un gol de diferencia para así igualar el marcador global y avanzar a la final por el marcador de 1-0, 2-1, 3-2 y así sucesivamente. Si quiere también tener ventaja en el global debe ganar por dos anotaciones, esto debido a que los hidalguenses vencieron 1-0 en su casa.

Fue la mejor ofensiva en el certamen regular, tienen una racha de seis partidos sin ganar en fase final de la Copa Libertadores. La final es hacer un gol y no recibir. Esta situación parece factible, pues la serie de semifinales cierra en el Estadio Victoria durante toda la campaña afición y jugadores han tenido una buena comunión.

El enfrentamiento entre América y Rayadas será transmitido GRATIS y EN VIVO en la Libertadores MX Website, en VivoTV y en Fox Sports





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