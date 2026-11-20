Conozca las estaciones clausuradas del Metro Línea 2 y Metrobús en la CDMX este 20 de noviembre de 2026 por el desfile del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús en la Ciudad de México implementarán restricciones severas de operación este viernes 20 de noviembre de 2026, como parte de las medidas de seguridad para el desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana. Esta clausura afecta principalmente a usuarios de la Línea 2 y las rutas del Metrobús que transitan por el centro histórico de la capital.

Detalles de las Clausuras en el Metro CDMX

La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá totalmente cerrada al público desde las 10:00 horas hasta nuevo aviso, según confirmó oficialmente la autoridad de transporte. Los viajeros deben planificar rutas alternas utilizando las estaciones Allende y Pino Suárez, pertenecientes a la misma Línea 2, para acceder a la zona centro. Adicionalmente, el STC Metro sugiere considerar las paradas de San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes, compartida por las Líneas 2 y 8, como puntos de acceso viables para evitar congestiones.

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Modificaciones en la Operación del Metrobús

El sistema de autobuses rápidos también suspende el servicio en estaciones específicas entre las 09:00 y las 14:00 horas de este mismo día. La Línea 4 bajo la ruta Norte experimentará una interrupción completa en la sección que abarca desde Circuito Buenavista hasta Bellas Artes. Por otro lado, la ruta Alameda Tacubaya-París continuará operando con normalidad, ofreciendo una vía de escape funcional para los habitantes del poniente capitalino.

Ruta Oficial del Desfile del 20 de Noviembre

El evento central comenzará en punto de las 10:00 horas con el inicio de la marcha en la Plaza de la Constitución, más conocida como el Zócalo capitalino. La caravana oficial se desplazará por la avenida 5 de Mayo y continuará su travesía por el Eje Central Lázaro Cárdenas y la emblemática Avenida Juárez. El recorrido finalizará en el Paseo de la Reforma, a la altura exacta del monumento El Caballito, frente al Monumento a la Revolución.

Alternativas Viales y Recomendaciones para el 20 de Noviembre

Ante la cierre de vías principales por la presencia del desfile, las autoridades instan a la ciudadanía a utilizar ejes alternos como el Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Eje 2 Oriente, Eje 3 Oriente y el Circuito Interior. Los usuarios del STC Metro CDMX y el Metrobús tienen exhortado anticipar sus tiempos de traslado y tomar todas las previsiones necesarias por los desvíos programados para este viernes 20 de noviembre de 2026.