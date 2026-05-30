Clausura de áreas de parto y hemodiálisis en el ISSSTE de Guanajuato por falta de licencias sanitarias

El ISSSTE de Guanajuato cierra sus salas de expulsión de partos y hemodiálisis después de que expiraran sus permisos sanitarios. Las autoridades trabajan para regularizar la situación y reabrir los servicios, mientras la población es derivada a otras instituciones.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la entidad de Guanajuato mantiene cerradas, de manera indefinida, las áreas destinadas a la expulsión de partos y a la hemodiálisis en su clínica de la ciudad capital, a raíz del vencimiento de las licencias sanitarias que la autoridad competente les había otorgado.

Según datos difundidos por la Secretaría de Salud del Estado, la zona de expulsión de partos quedó fuera de servicio a mediados de mayo, mientras que la unidad de hemodiálisis dejó de operar pocos días después. Ambas interrupciones se deben a que la clínica no presentó los documentos requeridos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para renovar los permisos de funcionamiento, lo que obliga a suspender cualquier actividad que implique riesgo para la salud de los pacientes hasta que se regularicen los expedientes.

La autoridad sanitaria ha señalado que, mientras no se cuente con la autorización vigente, los espacios permanecerán clausurados y no se autoriza el ingreso de pacientes ni la realización de los procedimientos habituales





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