El Club América y Rayados de Monterrey se enfrentan este 28 de noviembre bajo la amenaza de la primera tormenta invernal, con lluvias y temperaturas de 8 °C en el Estadio Banorte.

El Club América y Rayados de Monterrey definirán este sábado 28 de noviembre de 2026 quién avanza a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido de vuelta en el Estadio Banorte enfrentará no solo a los equipos, sino a las condiciones climáticas extremas que afectarán a la Ciudad de México. La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 provocará un descenso marcado de la temperatura en la capital.

Proyecciones meteorológicas para el partido

Según el pronóstico de Meteored para la alcaldía Coyoacán, se espera que el partido comience con una temperatura de 8 °C y una sensación térmica de 7 °C. Existe un 60% de probabilidad de lluvia durante gran parte del encuentro, lo que condicionaría el desarrollo del compromiso.

Also read TV Azteca transmitirá el América vs Rayados de la Liguilla del Apertura 2026

Las condiciones específicas para las horas cercanas al partido indican que a las 20:00 horas habrá una temperatura de 8 °C con 80% de probabilidad de lluvia. A las 21:00 horas, la temperatura se mantendrá en 8 °C con 60% de probabilidad de lluvia. Para las 22:00 horas, la temperatura subirá ligeramente a 9 °C con 60% de probabilidad de lluvia. Finalmente, a las 23:00 horas, se esperan 9 °C con 50% de probabilidad de lluvia.

Se recomienda a los aficionados que asistirán al Estadio Banorte llevar ropa abrigada y un impermeable para protegerse de las posibles precipitaciones. El clima adverso podría influir en la estrategia táctica de ambos equipos, ya que el terreno mojado y el frío extremo afectan el rendimiento físico de los jugadores.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, la Ciudad de México registrará temperaturas mínimas de entre 4 y 6 °C y máximas de entre 10 y 12 °C durante el sábado 28 de noviembre de 2026. El organismo prevé lluvias fuertes con acumulados de entre 25 y 50 milímetros a lo largo del día, aunque las precipitaciones disminuirían su intensidad durante la tarde.

También se esperan rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora en la capital del país. Estos factores combinados crean un escenario complejo para los aficionados y los jugadores, quienes deberán adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes durante el desarrollo del partido.

Logística y contexto de la eliminatoria

El partido de vuelta entre Club América y Rayados de Monterrey se disputará este sábado 28 de noviembre a partir de las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte. Los aficionados podrán disfrutar del encuentro a través de TV Azteca. Cabe recordar que las Águilas y La Pandilla igualaron 0-0 en el partido de ida.

Al cuadro azulcrema le alcanzará con un empate para avanzar a las semifinales del Apertura 2026, mientras que los regiomontanos estarán obligados a ganar. La alta presión sobre el equipo de Monterrey podría verse exacerbada por las condiciones climáticas, lo que añade un elemento estratégico adicional a la eliminatoria.