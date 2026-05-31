Clima domingo 31 de mayo: lluvias intensas en el sur y sureste; calor no da tregua en gran parte del país

Pronóstico del SMN anuncia lluvias intensas en el sur y sureste, calor extremo en gran parte del territorio nacional, y medidas sanitarias para el Mundial 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, combinada con la onda tropical número 3 y diversos canales de baja presión, generará condiciones favorables para lluvias fuertes a intensas en varias regiones del país, particularmente en el sur y sureste.

Se prevén precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros, con riesgo de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Además, se esperan vientos de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, así como tolvaneras en el norte y centro del territorio nacional.

En las costas del Pacífico mexicano se pronostica oleaje de entre dos y tres metros de altura en zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, en gran parte del territorio nacional continuará el calor extremo, sin dar tregua, especialmente en estados del centro y norte. El calor persistirá acompañado de bajos niveles de humedad en algunas zonas, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales.

Autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir indicaciones de protección civil. Asimismo, se informó que Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció la expedición de la segunda etapa de cédulas profesionales temporales para médicos internacionales que participarán en el Mundial 2026, medida que busca cubrir la demanda de servicios médicos durante el evento.

Este anuncio se da en el marco de los preparativos sanitarios para la justa futbolística que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá





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