Clima durante el Buen Fin 2026: Pronóstico por Estados y Riesgos

Consulta el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el Buen Fin 2026. Conoce las lluvias, vientos y temperaturas para cada entidad mexicana este sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico detallado para las condiciones meteorológicas que afectarán a México durante el evento comercial más importante del tercer trimestre. Este fin de semana, los días sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026, se espera que el clima influya directamente en los traslados y la asistencia a centros comerciales durante el Buen Fin 2026. La población debe preparar sus rutas considerando la presencia de fenómenos activos.

Fenómenos Atmosféricos Activos en el País

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la principal causa de las afectaciones climáticas será la presencia del Frente Frío Número 5. Este sistema se extenderá con características estacionarias sobre la península de Yucatán, el suroeste del golfo de México y el noreste del territorio nacional. Como consecuencia directa, se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones del noreste, oriente y sureste del país.

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Adicionalmente, una masa de aire frío asociada modificará las características térmicas de la atmósfera. Un nuevo frente frío se acercará a la zona del noreste, lo que generará lluvias fuertes e aisladas en diversas entidades. Los vientos soplarán con rachas que alcanzarán velocidades de hasta 60 km/h, representando un riesgo para la estabilidad de estructuras ligeras y para la seguridad vial durante las salidas de compras.

Pronóstico Detallado por Entidades Federativas

Para los ciudadanos que planean viajar o realizar compras en zonas costeras y serranas, el SMN ha desglosado las condiciones específicas. En las regiones donde se reportará oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa occidental, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 a 50 mm. Los vientos aquí oscilarán de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, mientras que las temperaturas mínimas durante la madrugada del domingo bajarán a entre -5 y 0 °C en zonas serranas.

En otras zonas del territorio, se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm con vientos de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 50 km/h. El oleaje en estas áreas costeras se mantendrá entre 2.0 y 3.0 metros de altura en la costa occidental. Para las regiones donde las temperaturas máximas alcancen los 30 a 35 °C, habrá chubascos y intervalos de lluvia de 5 a 25 mm con vientos de 10 a 20 km/h.

Las zonas serranas experimentarán descensos térmicos significativos durante la madrugada del domingo 15 de noviembre. En múltiples alcaldías y municipios, las temperaturas mínimas se sitúan entre 0 y 5 °C, mientras que en las áreas más elevadas pueden alcanzar rangos de -5 a 0 °C. Esto requiere que los viajeros utilicen ropa adecuada y verifiquen el estado de las carreteras antes de realizar trayectos largos por estas vías.

Impacto en el Consumo y Seguridad Ciudadana

La intersección del Buen Fin 2026 con estas condiciones climáticas adversas plantea retos logísticos para el comercio y la movilidad urbana. Los centros comerciales y plazas, ya de por sí congestionadas por la afluencia de consumidores en busca de descuentos y regalos, podrían volverse entornos de caos debido a la lluvia y los vientos fuertes. Es fundamental que los compradores consideren estos factores para evitar imprevistos en sus traslados.

Las entidades con mayor probabilidad de inundaciones o encharcamientos deben prestar especial atención a los reportes locales. El oleaje de 1.0 a 2.0 metros en ciertas costas, combinado con temperaturas máximas de 30 a 35 °C, indica una combinación de humedad y calor que puede dificultar la comodidad de los transeúntes. Por otro lado, las zonas con temperaturas máximas de 35 a 40 °C verán intervalos de chubascos que no necesariamente mitigarán la sensación térmica durante el día.

Para las regiones donde se esperan temperaturas entre 15 y 27 °C sin probabilidad de lluvias, el clima será más propicio para las actividades al aire libre, aunque el domingo se prevén hasta 29 °C. Finalmente, las áreas donde se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 mm y vientos de 10 a 20 km/h deben mantenerse alertas ante la posible intensificación de las lluvias. La planificación previa es la mejor herramienta para asegurar un Buen Fin seguro y sin contratiempos relacionados con el clima.