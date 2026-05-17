Clima en Baja California en mayo: temperaturas extremas y oleaje

Este artículo proporciona información detallada sobre el clima en Baja California en mayo, destacando las temperaturas extremas y el oleaje esperado en las costas occidental y noreste de la entidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante este domingo 17 de mayo, la temperatura máxima llegará a los 40 grados en la zona noreste, además se prevén lluvias aisladas para la entidad y temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Baja California.

Por otro lado, del lunes 18 al miércoles 20 de mayo, el noreste de la entidad tendrá altas temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius y se espera un oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California





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