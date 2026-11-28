El pronóstico meteorológico para Chicago indica temperaturas cercanas a los 52 grados el sábado antes de que lleguen nuevas lluvias y aguaceros el domingo. Conozca los detalles.

El pronóstico meteorológico para Chicago revela que la nieve observada en imágenes de años anteriores no se repetirá este año en la misma medida. Las temperaturas experimentarán subidas durante la semana, pero la lluvia persistirá con mayor fuerza y no se disipará rápidamente. Los ciudadanos pueden esperar un breve receso de la precipitación hoy, pero un sistema activo traerá más humedad hacia el amanecer del sábado.

Mínimas de 34 grados con sensación térmica gélida

Las temperaturas actuales ya se registran en 34 grados en Aurora, mientras que Elgin y Joliet alcanzan los 37 grados. En la ciudad de Chicago, la cifra sube hasta los 40 grados en este momento. Sin embargo, la mínima para el amanecer del mañana se situará en solo 35 grados, lo que exige precaución ante el frío.

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Aunque el viento no es muy fuerte, es suficiente para generar una sensación térmica entre 30 y 32 grados. Se recomienda mantener la calefacción activa y evitar salir durante la noche si no es estrictamente necesario para mantenerse abrigado y seguro.

Posibles heladas en Wisconsin y retorno de la lluvia

Existe la posibilidad de que durante la madrugada aparezcan gotas de llovizna aislada o lluvia durante el sábado, aunque en una pequeña ventana de tiempo. El sol será visible, pero para el domingo la lluvia regresará con la posibilidad de aguaceros. Un nuevo sistema traerá estas condiciones hasta la tarde o noche.

Si debe conducir por la carretera hacia Wisconsin esta noche o mañana temprano, considere el desarrollo de hielo. La actividad de precipitación cruzará la zona entre las 4, 5 u 06:00 horas, retirándose alrededor de las ocho de la mañana para permitir la disminución de nubes.

Preparativos para las fiestas y riesgos de incendios

La oportunidad para aprovechar el fin de semana después del Día de Acción de Gracias incluye la decoración navideña. Las temperaturas subirán a los 52 grados el sábado, pero descenderán a 45 grados el domingo con lluvia, por lo que es mejor mantener los adornos dentro de casa. La temperatura mínima será de 35 grados, lo que contrasta con la sensación de frío.

Si decide colocar un árbol de Navidad, uno de cada cuatro incendios está relacionado con fuentes de calor. Mantenga el árbol alejado al menos tres pies de cualquier fuente de calor y rieguelo diariamente para evitar que se seque. Además, uno de cada tres incendios se debe a fallas eléctricas, por lo que limite las series de luces a tres y apáguelas al dormir.