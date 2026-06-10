Clima en EE.UU.: Lluvias intensas en el Medio Oeste y bajo potencial de desarrollo tropical en el Atlántico en junio de 2026

Pronóstico del 10 de junio de 2026: Fuertes lluvias y riesgo de tornados en Chicago y el Medio Oeste, mientras que la cuenca atlántica muestra condiciones desfavorables para la formación de ciclones tropicales este mes, con posible baja presión en la Bahía de Campeche y alertas por lluvias en Centroamérica.

El clima en Estados Unidos este miércoles 10 de junio de 2026 presenta fuertes lluvias en Chicago y el Medio Oeste, con riesgo de tornados.

Según pronósticos, la actividad de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico, que incluye el océano Atlántico Norte, el mar Caribe y el Golfo de América (nombre actual del golfo de México por orden del presidente Trump), muestra un patrón particular para el mes de junio. Expertos de AccuWeather y WeatherTiger indican que las primeras ondas tropicales que llegan desde África suelen estar demasiado al sur, encontrándose con aire seco y cizalladura del viento que inhiben su desarrollo.

Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather, señala que la posibilidad de desarrollo este mes estaría limitada a la Bahía de Campeche, especialmente si quedan remanentes de alguna perturbación en el Pacífico Oriental. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Centro Nacional de Huracanes utilizan el término Golfo de América en sus mapas y avisos. Aunque la temporada de huracanes began oficialmente el 1 de junio, el 97% de la actividad se concentra entre agosto y octubre.

Ryan Truchelut, meteorólogo jefe de WeatherTiger, explica que los lugares más comunes de desarrollo en junio son el noroeste del Caribe y el este del Atlántico. No obstante, la presencia de cizalladura moderada a alta en gran parte de la cuenca y la sofocación de ondas africanas reducen las probabilidades. Las temperaturas del agua en el Golfo han descendido ligeramente por el paso de frentes fríos, situándose cerca del promedio, aunque se espera que calienten en las próximas semanas.

En cuanto a perturbaciones, el Centro Nacional de Huracanes reportó inicialmente una zona con baja probabilidad de desarrollo en el Atlántico a las 2:00 a.m. del 10 de junio, pero a las 8:00 a.m. actualizó la información indicando posible formación de una amplia zona de baja presión sobre la Bahía de Campeche a finales de la semana. Las condiciones no son favorables para un desarrollo significativo y se prevé que el sistema se mueva tierra adentro sobre el este de México.

La probabilidad de formación en 48 horas se mantiene baja, cercana al 0%. Por otro lado, en América Central, se esperan lluvias intensas de hasta 12 pulgadas en zonas costeras de Honduras, El Salvador y Guatemala hasta la mañana del 11 de junio, con riesgo de inundaciones y deslizamientos. Los meteorólogos monitorean también el eje de varias ondas tropicales en el Atlántico, aunque sin convección significativa.

DaSilva recuerda que, históricamente, menos de dos docenas de tormentas han cruzado entre las cuencas Atlántica y Pacífica oriental desde mediados del siglo XIX. Añade que aproximadamente el 10-15% de las ondas tropicales se convierten en sistemas tropicales (una de cada siete) y que estas ondas contribuyen a cerca del 80% de los huracanes importantes. Los pronósticos diarios de fenómenos tropicales se emiten desde el 15 de mayo





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