Clima en Guanajuato 12 noviembre: Lluvias y frescor por frente frío

Pronóstico del tiempo para Guanajuato el 12 de noviembre. Temperaturas entre 9 y 27°C con cielo nublado y probabilidad de lluvias por la tarde.

El estado de Guanajuato experimentará un cambio notable en sus condiciones atmosféricas este jueves, fecha que corresponde al 12 de noviembre de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico detallado para la entidad, advirtiendo sobre la llegada de un frente frío que modificará significativamente los patrones de temperatura y precipitación. Los ciudadanos deben prepararse para una mañana fresca acompañada de cielos nublados y la posibilidad de lluvias dispersas durante la tarde.

Temperaturas mínimas de 9 a 27°C

La variación térmica será marcada a lo largo del día, con registros mínimos que oscilarán entre los 9°C y los 11°C en las zonas urbanas y rurales. Por el contrario, las temperaturas máximas alcanzarán su punto más alto durante las horas centrales de la tarde, con picos de hasta 27°C en áreas específicas.

Also read ¿Cuándo será el puente por el Día de la Revolución Mexicana 2026 en Guanajuato?

El cielo permanecerá nublado la mayor parte del día, un factor clave que limitará el calentamiento solar directo. Esta cobertura nubosa es el resultado directo de la interacción de sistemas meteorológicos de gran escala que están afectando al territorio nacional en esta fecha específica.

Activación de sistemas meteorológicos

La causa principal de este patrón climático se debe al desplazamiento de un frente frío que se moverá sobre el litoral del golfo de México. Dicho sistema no actuará de forma aislada, sino que interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del país. Esta combinación dinámico-atmosférica generará probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones, así como en el noreste del territorio nacional.

Adicionalmente, la corriente en chorro subtropical jugará un papel fundamental en la configuración de estas condiciones. La masa de aire frío asociada al frente frío causará un descenso generalizado de la temperatura en entidades del norte, noreste, oriente y centro de México. Para Guanajuato, esto se traduce en un clima fresco que contrasta con las olas de calor que pueden haber caracterizado días anteriores.

Pronóstico detallado por municipio y viento

El análisis específico revela disparidades locales en cuanto a las ráfagas de viento y la intensidad de la nubosidad. En algunas localidades, se espera un cielo nublado sin probabilidad de lluvias y vientos con ráfagas moderadas de 30 km/h, mientras que la temperatura mínima se mantendrá en 9°C y la máxima en 24°C. Esta estabilidad relativa en la precipitación no ocurre en todos los puntos del estado.

Otras zonas presentan un escenario más inestable. Por ejemplo, en áreas donde la temperatura mínima es de 10°C y la máxima también de 24°C, se pronostica cielo nublado con probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los vientos aquí soplarán con ráfagas de 23 km/h, una velocidad que podría afectar la circulación en zonas abiertas o carreteras expuestas.

En contraste, existen municipios donde se anticipa un mínimo de 11°C con un máximo de 27°C, cielo nublado, pero sin probabilidad de lluvias. En estos lugares, el viento será más suave, con rachas de apenas 10 km/h o 11 km/h, lo que favorecerá condiciones más estables para las actividades al aire libre, siempre que se respeten las horas de mayor frescura.

Situación de precipitación y ráfagas específicas

Otro grupo de localidades muestra una temperatura mínima de 11°C con un máximo de 25°C, cielo nublado sin lluvias, pero con rachas de viento de 16 km/h. La situación cambia drásticamente en zonas donde la temperatura oscilará entre 9°C y 22°C. En estos casos, el cielo estará medio nublado con probabilidad de lluvias ligeras y ráfagas de viento más intensas de 25 km/h.

Finalmente, se pronostica para algunos puntos un mínimo de 11°C con un máximo de 22°C, cielo nublado con probabilidad de lluvias y rachas de viento de 14 km/h. Estos datos subrayan la importancia de consultar el pronóstico local específico, ya que las condiciones en Guanajuato no son uniformes.

Impacto en la población y recomendaciones

El panorama general para el 12 de noviembre indica que Guanajuato recibirá un clima fresco con probabilidad de lluvias por la tarde. Aunque las temperaturas máximas pueden ser elevadas en algunas zonas, la sensación térmica se verá mitigada por la nubosidad constante y la actividad del viento.

Las autoridades locales y la población en general se benefician de esta actualización, ya que permite planificar actividades diarias, desde la agricultura hasta el transporte urbano. La probabilidad de lluvias ligeras en algunas áreas requiere precaución con la humedad, mientras que la ausencia de precipitación en otras permite aprovechar las mañanas frescas. La coordinación entre los sistemas de alerta y la ciudadanía es vital para minimizar los inconvenientes derivados de estos cambios atmosféricos abruptos.