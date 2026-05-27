Clima en Guanajuato: Cielos nublados y lluvias para este miércoles

Pronóstico del tiempo para el miércoles 27 de mayo en Guanajuato, con cielos nublados y lluvias en el suroeste. Temperaturas máximas hasta 31°C.

Este miércoles 27 de mayo, el estado de Guanajuato amanecerá con cielos mayormente nublados, especialmente en los municipios del corredor industrial como León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.

Se espera que las nubes persistan durante todo el día, con baja probabilidad de lluvias en estas zonas, aunque en el suroeste del estado, en municipios como Pénjamo, Cuerámaro y Abasolo, se pronostican lluvias ligeras a moderadas por la tarde y noche. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas bajas propensas a encharcamientos.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 y 15 grados Celsius, mientras que las máximas alcanzarán entre 26 y 31 grados, siendo más cálidas en el sur y más frescas en la capital y zonas altas. En León, la temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 29°C, con vientos de hasta 24 km/h. Silao registrará mínimas de 15°C y máximas de 28°C, con rachas de viento de 27 km/h.

Irapuato tendrá mínimas de 15°C y máximas de 30°C, con vientos de 18 km/h. Salamanca alcanzará los 31°C de máxima, con vientos de 27 km/h. Celaya tendrá mínimas de 15°C y máximas de 30°C, con vientos de hasta 25 km/h. La capital, Guanajuato, será más fresca con mínimas de 12°C y máximas de 26°C, y vientos ligeros de 16 km/h.

San Miguel de Allende registrará mínimas de 13°C y máximas de 27°C, con vientos de 24 km/h. En el suroeste, municipios como Pénjamo y Cuerámaro tendrán temperaturas máximas cercanas a los 30°C, pero con mayor probabilidad de lluvias, que podrían acumular entre 5 y 15 mm. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, ya que las lluvias podrían generar deslaves en zonas montañosas y crecidas de arroyos.

Además, debido al cielo nublado, la sensación térmica será más fresca durante la mañana y la tarde, por lo que es aconsejable vestir ropa ligera pero llevar un abrigo ligero para la noche. Este patrón climático es típico de la transición hacia la temporada de lluvias, que suele intensificarse en junio.

Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que no superarán los 30 km/h en la mayoría de las regiones, lo que favorece la dispersión de contaminantes pero también puede levantar polvo en zonas áridas. En resumen, un miércoles mayormente nublado y con lluvias en el suroeste, ideal para actividades bajo techo pero con precaución en carreteras por posible reducción de visibilidad





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