Clima en Guanajuato del 6 al 8 de noviembre: Temperaturas frescas y vientos moderados

Conoce el pronóstico detallado para Guanajuato del 6 al 8 de noviembre, con máximas de 27°C y vientos de hasta 26 km/h. Información vital para planificar tu fin de semana.

Del 6 al 8 de noviembre, el estado de Guanajuato experimentará condiciones meteorológicas caracterizadas por mañanas frescas y tardes mayormente soleadas. Este fin de semana, los habitantes del estado podrán disfrutar de cielos despejados o poco nubosos, con temperaturas que oscilarán entre mínimos de 9°C y máximas de 30°C dependiendo de la localidad específica.

Mecanismo Atmosférico y Sistema Frontal 4

La dinámica climática durante estas fechas está siendo impulsada por el sistema frontal 4, el cual se verá reforzado por una masa de aire frío. Este sistema se desplazará sobre el noreste y oriente de México el viernes, y permanecerá extendido con características estacionarias sobre el oriente del territorio nacional durante el sábado y el domingo. Esta configuración atmosférica es la responsable directa de mantener el descenso de las temperaturas en las entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, creando el perfil de frescor matutino esperado en Guanajuato.

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Detalles de Temperatura y Viento por Día

El viernes, las expectativas indican una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 24°C, con cielos despejados y rachas de viento de 18 km/h. Durante el sábado, los rangos térmicos subirán ligeramente, proyectándose una mínima de 11°C y una máxima de 26°C, con cielos despejados y vientos de 17 km/h. Para el domingo, se prevé un aumento adicional en las máximas hasta 27°C, manteniendo la mínima en 11°C y registrando rachas de viento más intensas de 22 km/h, sin probabilidad de lluvias en ninguno de estos días.

En algunas zonas del estado, las proyecciones muestran valores aún más cálidos durante la tarde. Por ejemplo, se espera una máxima de 27°C el viernes con cielos poco nubosos y vientos de 19 km/h. El sábado podría registrarse una máxima de 28°C con cielos despejados y vientos moderados de hasta 19 km/h. El domingo podría alcanzar picos de 30°C con cielos despejados y vientos más ligeros de 14 km/h, lo que sugiere una transición hacia condiciones más cálidas al finalizar el fin de semana en áreas específicas.

Impacto Local y Condiciones en Guanajuato

El panorama general para Guanajuato del 6 al 8 de noviembre señala vientos sostenidos de 10 a 20 km/h, con rachas que pueden alcanzar de 8 a 26 km/h. Estas condiciones se ven influenciadas por la tormenta tropical Simon, un canal de baja presión, una corriente en chorro subtropical, el ingreso de humedad en ambos litorales y la divergencia en altura. A pesar de estos factores, se mantiene la estabilidad con ausencia de precipitaciones en la entidad, permitiendo que las mañanas se mantengan frescas mientras las tardes se tornan soleadas.

En localidades particulares, las variaciones son notables. Un municipio podría registrar un viernes con mínimo de 10°C y máximo de 27°C, con cielos poco nubosos y viento de 19 km/h. El sábado podría ver un máximo de 29°C con viento de 15 km/h, y el domingo cerrar con un máximo de 30°C y viento muy ligero de 8 km/h. Otro área podría tener un viernes con máximo de 27°C y viento de 17 km/h, sábado con máximo de 28°C y viento de 11 km/h, y domingo con máximo de 29°C y viento de 9 km/h, confirmando la tendencia a la reducción de la intensidad del viento a medida que avanza el fin de semana.

La previsión para otras zonas indica un viernes con máximo de 25°C y viento de 14 km/h. El sábado podría registrar un máximo de 27°C con viento de hasta 21 km/h, y el domingo un máximo de 28°C con viento de 11 km/h. También se proyectan días con mínimos de 9°C y máximas de 24°C el viernes con viento de 26 km/h. El sábado podría bajar a un máximo de 26°C con viento de 14 km/h, y el domingo estabilizarse en un máximo de 27°C con viento de 12 km/h, lo que indica un rango térmico amplio que los residentes deben considerar al planificar sus actividades al aire libre durante estos tres días.