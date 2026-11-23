El pronóstico para Guanajuato indica temperaturas superiores a 25°C, rachas de viento de 30 km/h y posible lluvias en el noroeste del estado durante este lunes.

El pronóstico meteorológico para Guanajuato este lunes 22 de noviembre establece un escenario de ligero aumento térmico en comparación con la jornada anterior. Los termómetros superarán los 25 °C durante la mayor parte del día, ofreciendo condiciones agradables para la población. El viento soplará con una intensidad moderada, alcanzando rachas máximas de 30 km/h que podrán sentirse en zonas abiertas y elevadas.

Condiciones térmicas y vientos dominantes

Las autoridades meteorológicas han descartado temperaturas bajo los 5ºC durante la madrugada en las zonas serranas para este día específico. Este inicio de semana se caracteriza por ser más cálido que los días previos, lo que representa un cambio notable en la estabilidad térmica regional. La ausencia de frío extremo nocturno sugiere una transición suave en los patrones climáticos actuales.

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La tarde del lunes presentará un comportamiento diferente al de la mañana, donde el termómetro podría situarse debajo de los 20ºC. A pesar de que la tarde no superará los 25ºC, la intensidad del viento aumentará significativamente hacia las horas centrales del día. Esta dinámica entre calor residual y brisa intensa es típica de la interacción atmosférica que se observa en la región.

Pronóstico detallado por localidad

En Irapuato, el día comenzará con un cielo despejado, permitiendo una buena visibilidad durante las primeras horas. Las nubes comenzarán a pasar y acumularse por la tarde, modificando la calidad del aire y la luz solar. Los termómetros registrarán un rango de temperaturas de 12ºC a 28ºC, con vientos que soplarán entre 16 y 38 km/h.

Otras localidades mostrarán patrones similares con ligeras variaciones. Una zona presenta un amanecer despejado con llegada de nubosidad vespertina, manteniendo temperaturas entre 13°C y 25°C. El viento en esta área alcanzará rachas de 12 a 37 km/h. Otra región se espera con un cielo medio nublado, donde las temperaturas oscilarán entre 12ºC y 27ºC bajo vientos de 18 a 40 km/h.

La última área considerada mantiene un cielo medio nublado constante. Las temperaturas aquí se situarán entre 12ºC y 25ºC, con vientos menos intensos que oscilan entre 9 y 32 km/h. Estos datos reflejan la heterogeneidad climática del estado, donde condiciones locales pueden variar significativamente en distancias cortas.

Factores atmosféricos y proyección invernal

El panorama general del 21 de noviembre en Guanajuato se explica por la interacción de un frente frío número 6 con un canal de baja presión. Además, una vaguada en niveles altos influye en la formación de nubes y la dirección del viento. Esta configuración atmosférica es responsable de las fluctuaciones térmicas observadas en la región.

De cara al futuro inmediato, se pronostican 56 frentes fríos para esta temporada invernal. Este número significativo indica un invierno activo que podría traer cambios abruptos en el tiempo. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente para los próximos días.

Posibles lluvias y recomendaciones

Se advierte la posibilidad de lluvias en el noroeste del estado durante este lunes. Aunque las precipitaciones no están confirmadas para todo el territorio, las zonas en esa dirección deberían estar preparadas para eventos de agua. La combinación de humedad y viento requiere precaución en actividades al aire libre.

La interacción continua de sistemas de baja presión con frentes fríos mantiene a la región bajo vigilancia meteorológica constante. Los ciudadanos deben utilizar vestimenta adecuada para los cambios térmicos entre la mañana y la tarde. La preparación para el aumento de frentes fríos es esencial para la gestión diaria en Guanajuato.