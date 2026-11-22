El estado de Guanajuato enfrenta mañana fresca con cielos cubiertos y rachas de viento fuertes este 22 de noviembre. Conozca las temperaturas y pronóstico para León, Irapuato y otros municipios.

El estado de Guanajuato se prepara para recibir una mañana fresca este domingo 22 de noviembre, con un panorama meteorológico dominado por la nubosidad y la presencia de vientos moderados a fuertes. Los ciudadanos deben anticipar condiciones de cielo cubierto durante la mayor parte del día, acompañadas de ráfagas que alcanzarán velocidades significativas en varias zonas del territorio estatal. Este escenario climático responde a la interacción de sistemas meteorológicos específicos que están afectando la región norte de México y la península.

Condiciones Atmosféricas y Vientos en Guanajuato

El fenómeno meteorológico actual está impulsado por la presencia del frente frío número 7, el cual se extiende sobre el norte de México. Este sistema interacciona directamente con un canal de baja presión que se ha desarrollado sobre el noreste y oriente de la República Mexicana. Además, la corriente en chorro subtropical y la divergencia en altura contribuyen a generar chubascos y lluvias intensas en dichas regiones, aunque el impacto directo en Guanajuato se manifiesta principalmente a través del movimiento de masas de aire y la humedad.

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La entrada de humedad proveniente del océano Pacífico y del golfo de México está propiciando lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del país. No obstante, para el estado de Guanajuato, la característica más notable sigue siendo la nubosidad persistente y las ráfagas de viento. Se espera que estas ráfagas varíen de moderadas a fuertes en algunos municipios, lo que podría generar molestias menores en actividades al aire libre y requerir precaución en zonas de mayor altitud o expuestas.

Proyecciones Térmicas en Principales Ciudades

En la ciudad de León, se pronostica un rango de temperatura que oscilará entre un mínimo de 9°C y un máximo de 27°C. El cielo permanecerá nublado sin probabilidad de lluvias, pero se registran ráfagas de viento de 37 km/h, lo que potenciará la sensación de frescura matutina. Esta combinación de nubosidad y viento limita la acumulación de calor durante el día, manteniendo condiciones agradables pero frescas para la población.

Irapuato presenta condiciones similares, con una temperatura mínima esperada de 9°C y una máxima de 27°C. El cielo se mantiene nublado y sin precipitaciones, con vientos que sufrirán ráfagas de 34 km/h. La similitud térmica con León sugiere una estabilidad en las condiciones atmosféricas en esta región del Bajío, donde la nubosidad actúa como un regulador térmico, evitando picos de calor excesivo durante las horas centrales del día.

Salamanca registrará temperaturas ligeramente más altas, con un mínimo de 10°C y un máximo de 28°C. El cielo estará nublado sin lluvias, pero destaca por tener rachas de viento más intensas, alcanzando los 44 km/h. Esta velocidad del viento representa uno de los valores más altos previstos para la región, por lo que se recomienda asegurar objetos ligeros en espacios abiertos y prestar atención a la estabilidad de estructuras temporales durante la jornada.

En la zona de Celaya, la mínima se ubicará en 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C, siendo la zona con mayor calor previsto. El cielo estará medio nublado, sin probabilidad de lluvias, con rachas de viento de 32 km/h. La combinación de mayor temperatura y nubosidad parcial podría crear una sensación de calor húmedo moderado, especialmente en las horas de la tarde, diferenciándose ligeramente del resto de las ciudades principales del estado.

Silao anticipa un mínimo de 10°C y un máximo de 27°C, con cielo nublado y rachas de viento de 37 km/h, similar a León. Por otro lado, otros municipios como Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende verán temperaturas mínimas de 9°C y máximas de 24°C, con cielos nublados y rachas de 35 km/h. En contrastes, áreas como Silao y Apaseo el Grande registran mínimos de 9°C, máximas de 25°C y vientos de 30 km/h, consolidando un patrón generalizado de frescura y viento en la región centro-norte.

Impacto en la Actividad Diaria y Recomendaciones

La persistente nubosidad y las ráfagas de viento afectarán la dinámica diaria en Guanajuato, especialmente en actividades agrícolas y de construcción. Los agricultores deberán estar atentos a los cambios bruscos de presión asociados a los vientos fuertes, que pueden afectar cultivos sensibles. Las autoridades locales han sido cautelosas en no emitir alertas meteorológicas severas, dado que no se esperan lluvias torrenciales ni tormentas eléctricas en la entidad, sino condiciones de viento y nubosidad estándar para la estación.

Para los ciudadanos, la recomendación principal es utilizar vestimenta adecuada para la temperatura mínima de 9°C en las horas de la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, la sensación térmica se verá modificada por el viento, por lo que se sugiere el uso de capas de ropa que permitan adaptarse a los cambios rápidos. La ausencia de lluvia facilita la movilidad vehicular, aunque los conductores deben tener precaución debido a las ráfagas que pueden desestabilizar vehículos de menor tonelaje o motocicletas en carreteras abiertas.