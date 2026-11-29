El pronóstico meteorológico para Guanajuato el domingo 29 de noviembre indica cielos despejados y vientos racheados de hasta 50 km/h sin precipitaciones.

El pronóstico meteorológico detallado para Guanajuato establece que, tras una secuencia prolongada de días lluviosos, el sol regresará con fuerza el domingo 29 de noviembre. A pesar del retorno de la claridad solar, los residentes no deben subestimar la fuerza de la atmósfera, ya que las rachas de viento alcanzarán velocidades significativamente más altas que en días anteriores, marcando un cambio drástico en las condiciones atmosféricas de la región.

Pronóstico detallado y condiciones atmosféricas del domingo

Las autoridades meteorológicas han confirmado explícitamente que esta vez no se esperan precipitaciones de ningún tipo. Sin embargo, la ausencia de lluvia no implica calma total, pues las rachas de viento podrían llegar a alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Esta intensidad del viento es un factor crítico que los habitantes deben considerar para sus desplazamientos y actividades al aire libre durante la jornada.

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Las temperaturas se mantendrán por debajo de los 20 grados Celsius, creando un ambiente fresco que contrasta con la claridad del cielo. Este descenso térmico es característico de la transición estacional que vive el estado, donde la falta de nubosidad permite que el calor se disipe rápidamente, especialmente durante las horas nocturnas y tempranas de la mañana, requiriendo de prendas abrigadoras.

Variaación térmica en zonas altas y bajas del territorio

El comportamiento de las temperaturas no será uniforme en todo el territorio estatal. En las zonas altas, las temperaturas mínimas continúan oscilando entre los 0 grados Celsius y los 5 grados Celsius. Esta franja térmica representa un riesgo potencial para la salud y la agricultura local, especialmente para cultivos sensibles a las heladas, ya que el frío intenso es más probable en estas elevaciones geográficas específicas.

Por el contrario, en las áreas de menor altitud, el termómetro registrará rangos más moderados pero igualmente frescos. Las temperaturas máximas diarias se ubicarán entre los 8 grados Celsius y los 20 grados Celsius. Este diferencial térmico subraya la importancia de consultar el clima por municipio, ya que lo que puede ser agradable en una ciudad vallejera puede ser gélido en una comunidad montañosa cercana, afectando la planificación diaria de los ciudadanos.

Evolución del viento y nubosidad durante la jornada

La dinámica del viento mostrará variaciones a lo largo del día. En algunas regiones, el viento sostenido se mantendrá entre 5 y 10 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 18 kilómetros por hora por la mañana. Esta intensidad suave permitirá el desarrollo normal de actividades externas, aunque la sensación térmica será notablemente más baja debido a la pérdida de calor por convección.

A medida que avance la jornada, particularmente en algunas zonas específicas, el viento sostenido podría incrementarse entre 10 y 15 kilómetros por hora, con rachas que llegarán a 44 kilómetros por hora. Estas ráfagas son suficientes para mover ramas de árboles grandes y dificultar el uso de paraguas o bicicletas, representando un desafío logístico para el transporte y las obras en exteriores que deban realizarse durante las horas centrales del día.

Impacto en la vida diaria y recomendaciones de seguridad

La combinación de cielos despejados hasta la noche y vientos moderados a fuertes crea un escenario atmosférico complejo. Se espera un cielo despejado hasta la noche en varias localidades, con temperaturas nocturnas que caerán a rangos de 7 a 19 grados Celsius. Este patrón confirma el descenso gradual de temperaturas que caracterizó los días previos, como se observó el 25 de noviembre cuando el viento ya alcanzaba rachas de 32 kilómetros por hora.

Para minimizar los riesgos asociados a las condiciones climáticas, se recomienda a la población evitar estacionar vehículos bajo árboles con ramas débiles que puedan caer por las ráfagas de viento. Además, es crucial verificar las actualizaciones del pronóstico del tiempo minuto a minuto, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente en las zonas altas donde las temperaturas mínimas se acercan al punto de congelación, afectando la visibilidad y la adherencia en las vías públicas.