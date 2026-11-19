El frente frío número 6 afectará a Guanajuato el 19 de noviembre con máximas de 25°C, rachas de viento de 30 km/h y lluvias de 0.1 a 5 mm.

El estado de Guanajuato experimentará un clima predominantemente frío y cambiante durante la jornada del jueves 19 de noviembre. Este jueves, la capital y los municipios circundantes se verán afectados por la interacción del frente frío número 6, el cual combina sus efectos con un canal de baja presión y una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Mecanismo del frente frío 6

El frente frío número 6 actúa como el principal motor meteorológico en la región guanajuatense para este 19 de noviembre. Su llegada se ve intensificada por la presencia simultánea de un canal de baja presión y una vaguada en niveles altos, condiciones que establecen un escenario dinámico para la atmósfera local. Esta configuración atmosférica específica es la responsable directa de la inestabilidad que se observa en el cielo durante el día.

Also read Guardia Estatal asegura 25 mil cajetillas de cigarros en autobús en Tamaulipas

La interacción de estos sistemas meteorológicos no solo altera la temperatura, sino que también crea las condiciones necesarias para la formación de nubes y la posible precipitación. Los modelos indican que este conjunto de factores generará lluvias aisladas en diversos puntos del estado, afectando principalmente a las zonas donde la convergencia de humedad sea más intensa.

Temperaturas y condiciones del viento

Las mañanas del 19 de noviembre arrancarán con una frescura notable, manteniendo el termómetro por debajo de los 20°C en la mayoría de las localidades. Esta sensación térmica fría se mantendrá durante la mañana, preparando el escenario para los contrastes que se esperan más tarde en el día. No obstante, la tarde ofrecerá un leve respiro térmico, ya que las temperaturas no superarán los 25°C.

Sin embargo, la sensación de frío se verá acentuada por la fuerza del viento. Se esperan rachas de viento de hasta 30 km/h, las cuales refrescarán aún más el ambiente durante la tarde. Los vientos sostenidos oscilarán entre los 5 y los 15 km/h, dependiendo de la zona específica dentro de Guanajuato, lo que contribuye a la percepción de frío en las calles y viviendas.

Al caer la noche, las temperaturas mínimas se ubicarán en un rango estrecho entre los 11°C y los 13°C. Este descenso térmico confirma que el clima frío dominará la madrugada y las primeras horas del día siguiente, requiriendo precaución para quienes se desplacen durante la noche o tempranas horas de la mañana.

Impacto de las lluvias y pronóstico detallado

Las precipitaciones se limitarán a lluvias aisladas, con acumulaciones estimadas entre 0.1 y 5 mm. Estas cantidades no representan un riesgo de inundaciones mayores, pero pueden causar molestias puntuales y reducir la visibilidad en trayectos específicos. El cielo estará condicionado por una mezcla de nubes y claros, con momentos de cielo medio nublado que permitirán la entrada de luz solar de forma intermitente.

Diferentes sectores del estado muestran variaciones menores en los datos locales, con temperaturas máximas que van desde los 21°C hasta los 26°C, aunque el viento modula esta sensación. En algunas áreas, se reportan rachas máximas de hasta 31 km/h, lo que subraya la necesidad de asegurar objetos ligeros y prestar atención en carreteras expuestas. La persistencia de vientos de 10 a 15 km/h con rachas superiores confirma la intensidad del sistema frontali.